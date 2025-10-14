Mozilla добавила возможность настроить Perplexity поисковиком по умолчанию в браузере Firexfox — ранее опцию тестировали в нескольких странах

Другие варианты — Google, Bing, DuckDuckGo и «Википедия».Меню сайтов для поиска. Источник скриншота: форум Mozilla«Perplexity даёт разговорные ответы с цитатами, чтобы вы могли провалидировать информацию, не листая страницы в поисковой выдаче», — объяснила Mozilla. По словам компании, обновление должно появиться у пользователей по всему миру. В мобильную версию возможность добавят в «последующие месяцы».Разработчики Perplexity напомнили, что обращаться к поисковому чат-боту можно и с частными запросами — не устанавливая его поисковиком по умолчанию.У редактора vc.ru к моменту публикации этой заметки Perplexity не появился в списке доступных поисковых систем. Но добавить его получилось вручную по инструкции Mozilla. Необходимо перейти на сайт perplexity.ai, ввести в адресную строку Firefox запрос и в выпадающем меню выбрать «Поиск через Perplexity».После этого нужно ещё раз ввести запрос в адресную строку — можно тот же. Тогда под ней появится предложение добавить сервис в список поисковиков. Назначить Perplexity поисковой системой по умолчанию можно в настройках в разделе «Поиск».Источник скриншота: форум MozillaВ сентябре 2025 года Perplexity, по данным The Information, привлёк $200 млн при оценке в $20 млрд.У компании-разработчика есть свой ИИ-браузер Comet. Она также предлагала выкупить Google Chrome за $34,5 млрд, если бы Google принудили к продаже регуляторы.#новости #perplexity #mozilla