Полина Лааксо
Сервисы

Mozilla добавила возможность настроить Perplexity поисковиком по умолчанию в браузере Firexfox — ранее опцию тестировали в нескольких странах

Другие варианты — Google, Bing, DuckDuckGo и «Википедия».

Меню сайтов для поиска. Источник скриншота: форум Mozilla
  • «Perplexity даёт разговорные ответы с цитатами, чтобы вы могли провалидировать информацию, не листая страницы в поисковой выдаче», — объяснила Mozilla. По словам компании, обновление должно появиться у пользователей по всему миру. В мобильную версию возможность добавят в «последующие месяцы».
  • Разработчики Perplexity напомнили, что обращаться к поисковому чат-боту можно и с частными запросами — не устанавливая его поисковиком по умолчанию.
  • У редактора vc.ru к моменту публикации этой заметки Perplexity не появился в списке доступных поисковых систем. Но добавить его получилось вручную по инструкции Mozilla. Необходимо перейти на сайт perplexity.ai, ввести в адресную строку Firefox запрос и в выпадающем меню выбрать «Поиск через Perplexity».
  • После этого нужно ещё раз ввести запрос в адресную строку — можно тот же. Тогда под ней появится предложение добавить сервис в список поисковиков. Назначить Perplexity поисковой системой по умолчанию можно в настройках в разделе «Поиск».
Источник скриншота: форум Mozilla
  • В сентябре 2025 года Perplexity, по данным The Information, привлёк $200 млн при оценке в $20 млрд.
  • У компании-разработчика есть свой ИИ-браузер Comet. Она также предлагала выкупить Google Chrome за $34,5 млрд, если бы Google принудили к продаже регуляторы.

#новости #perplexity #mozilla

5
8 комментариев