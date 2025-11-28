Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

В App Store появилось приложение с функциями «Т-Банка» — как сервис для наблюдения за птицами

Обновлённое приложение называется The Birds Voices.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • The Birds Voices доступно в App Store. Сам «Т-Банк» выход новой версии банковского приложения не анонсировал, но эту ссылку присылает бот поддержки — с предупреждением, что удалить её могут в любой момент.
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.
  • В сентябре 2025 года банк запустил бесконтактную оплату с помощью iPhone через T-Pay и за три дня выпустил сразу три приложения с поддержкой функции, потому что их удаляли из магазина. Самая последняя версия вышла в октябре и уже недоступна, как и все остальные.

#тбанк #новости

78 комментариев