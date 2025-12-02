Популярное
Таня Боброва
Сервисы

В мессенджер Max добавили возможность получать уведомления от Госуслуг

Уведомления о записях на приём, оплатах, статусах заявлений и штрафах собраны в чат-боте «Госуслуги».

Источник: VK 
Источник: VK 
  • Для получения оповещений нужно, чтобы аккаунты в мессенджере и на Госуслугах были привязаны к одному и тому же номеру, рассказали в VK.
  • Список уведомлений, которые будут приходить в Max, можно настроить в аккаунте на Госуслугах.
  • В августе 2025 года Max встроил технологию электронной подписи «Госключ». Направлять договоры на подписание могли компании. В октябре возможность подписывать документы через «Госключ» добавили и для физлиц.
  • В ноябре мессенджер добавил быстрый доступ к электронной версии паспорта, водительских прав и других документов из Госуслуг в разделе «Цифровой ID». Для этого пользователям нужно дать разрешение на обработку данных.
  • В июне 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, к середине ноября 2025 года аудитория Max достигла 55 млн пользователей.

#новости #max

7
3
1
48 комментариев