Max начал тестировать «Цифровой ID» — с ним можно подтвердить возраст в магазине

А также статус студента, пенсионера или многодетного родителя.Источник: MaxСоздать «Цифровой ID» могут совершеннолетние пользователи в разделе «Профиль», обновив мессенджер до последней версии.Нужно дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», обработку данных в Госуслугах и подтверждение личности по биометрии, а также сделать селфи. После этого система сможет генерировать динамический QR-код, обновляемый каждые 30 секунд.«Цифровой ID» доступен через распознавание лица или отпечатка пальца и работает только на том устройстве, где его создали. На скриншотах код не отображается.Опробовать «Цифровой ID» можно на кассах самообслуживания в в десяти магазинах «Магнит». Адреса в Москве: Нахимовский, 65; улица Генерала Белова, 51; улица Минская, 13/2; улица Солнечная в Московском, 1; улица Малая Пироговская, 17.В Санкт-Петербурге это точки на улице Савушкина, 119, а также на Кушелевской дороге, 1/1. А в Краснодаре — на Солнечной, 18/3, и Московской, 146, а также на Смородиновой в посёлке Лазурном.До конца 2025 года Max и «Магнит» рассчитывают расширить поддержку технологии на 300 магазинов и более. В планах также использовать «Цифровой ID» для заселения в гостиницы.30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ.24 июня закон подписал Владимир Путин. 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.21 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны.Минцифры позже рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции. Источники Forbes говорили, что для компаний в Max хотят добавить платформу чат-ботов и возможность запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из ЕСИА.#новости