Домен мессенджера WhatsApp* вслед за YouTube убрали из Национальной системы доменных имён

На фоне замедления Telegram в России.Внимание на это обратил «Хабр». Проект «На связи» проверил данные по 50 сервисам, которые «имеют сложности с доступом в России», — данные 13 из них удалены из Национальной системы доменных имён (НСДИ). Кроме whatsapp.com* среди них — facebook.com*, instagram.com* и другие.НСДИ — инфраструктура, созданная в рамках закона о «суверенном рунете», уточнял «Ъ». 10 февраля 2026 года СМИ сообщили, что из системы исключили youtube.com. DNS-серверы Роскомнадзора перестали возвращать верные адреса, и сервис оказался полностью заблокирован, объясняли собеседники РБК. Они связывали меру с началом замедления Telegram.Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* летом 2025 года — «для противодействия преступникам». В ноябре регулятор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp*, и пригрозил заблокировать его. В компании заявляли, что намерены «бороться за пользователей».В феврале 2026 года источники РБК рассказали, что Роскомнадзор начал замедлять и Telegram. Ведомство использовало ту же формулировку, что и в случае с WhatsApp*: оно «продолжит введение последовательных ограничений», чтобы «добиться исполнения российского законодательства».YouTube в России стали активнее замедлять с 2024 года. Instagram* и Facebook* заблокировали в 2022-м.*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #telegram #whatsapp