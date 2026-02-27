WhatsApp* начал показывать пользователям с российскими номерами информацию «о подключении при неработающей сети»

«Это шаг, который может привести только к снижению безопасности»: WhatsApp* заявил, что в России «попытались полностью заблокировать» мессенджер

Но сервис продолжает делать всё, чтобы «пользователи оставались на связи». Об этом мессенджер сообщил в соцсети X. Объявление он опубликовал на русском языке.