WhatsApp* начал показывать пользователям с российскими номерами информацию «о подключении при неработающей сети»

В феврале 2026 года мессенджер сообщил о попытке полностью заблокировать его в России.У некоторых российских пользователей WhatsApp* на странице с чатами появилось уведомление, в котором предлагается ознакомиться с вариантами подключения к мессенджеру. Ссылка ведёт на страницу поддержки на русском языке.WhatsApp* предлагает три варианта решения проблемы с доступом к приложению: выбрать другую сеть (переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет и наоборот), использовать VPN или прокси-сервер.В феврале 2026 года в WhatsApp* заявили, что в России «попытались полностью заблокировать» мессенджер и подчеркнули, что сервис продолжает делать всё, чтобы «пользователи оставались на связи».За день до этого появились сообщения, что домены WhatsApp и YouTube исключили из записей Национальной системы доменных имён — это означает фактически их полную блокировку.Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* летом 2025 года — «для противодействия преступникам». В ноябре регулятор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp*, и пригрозил заблокировать его. В компании заявляли, что намерены «бороться за пользователей».Евгения ЕвсееваСервисы12 февр«Это шаг, который может привести только к снижению безопасности»: WhatsApp* заявил, что в России «попытались полностью заблокировать» мессенджер Но сервис продолжает делать всё, чтобы «пользователи оставались на связи».Об этом мессенджер сообщил в соцсети X. Объявление он опубликовал на русском языке.*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости