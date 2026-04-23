Минцифры добавило в «белый список» сайтов и сервисов «Ленту», «Додо Пиццу», «Достависту», «1C», «Рувики» и «О’Кей»

В перечне уже более 500 сервисов. Источник: «Бизнес Online»Ведомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета, пишет «Коммерсантъ». Среди них:Сеть пиццерий «Додо Пицца».Служба доставки «Достависта». Каршеринги «Делимобиль» и BelkaCar.Гипермаркеты «Лента» и «О’Кей».Онлайн-кинотеатр Premier. «Газпромбанк». ГЛОНАСС.Операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile. Интернет-энциклопедия «Рувики». Платформа кадрового электронного документооборота HRlink.ИТ-компании «1С», «Труконф», «Цифровые решения регионов».Клиники «Медси» и «Мать и дитя».Роскачество.«Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель».Телеканалы «360°» и «Соловьев Live», парламентское телевидение «Дума ТВ», онлайн-издание Sport24. Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтёрская некоммерческая организация «Дoбpo.pф».Общероссийский народный фронт.Российское общество «Знание».О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре, декабре и феврале 2026 года дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.#новости #минцифры #белыесписки