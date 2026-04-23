Евгения Евсеева
Минцифры добавило в «белый список» сайтов и сервисов «Ленту», «Додо Пиццу», «Достависту», «1C», «Рувики» и «О’Кей»

В перечне уже более 500 сервисов.

Источник: «Бизнес Online»

Ведомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета, пишет «Коммерсантъ». Среди них:

  • Сеть пиццерий «Додо Пицца».
  • Служба доставки «Достависта».
  • Каршеринги «Делимобиль» и BelkaCar.
  • Гипермаркеты «Лента» и «О’Кей».
  • Онлайн-кинотеатр Premier.

  • «Газпромбанк».

  • ГЛОНАСС.

  • Операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile.

  • Интернет-энциклопедия «Рувики».
  • Платформа кадрового электронного документооборота HRlink.
  • ИТ-компании «1С», «Труконф», «Цифровые решения регионов».
  • Клиники «Медси» и «Мать и дитя».
  • Роскачество.
  • «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель».
  • Телеканалы «360°» и «Соловьев Live», парламентское телевидение «Дума ТВ», онлайн-издание Sport24.
  • Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтёрская некоммерческая организация «Дoбpo.pф».
  • Общероссийский народный фронт.
  • Российское общество «Знание».

О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре, декабре и феврале 2026 года дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.

