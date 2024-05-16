TikTok начал тестировать загрузку 60-минутных видео Статьи редакции
Соцсеть всё больше конкурирует с YouTube.
- TikTok разрешил ограниченной группе пользователей на некоторых рынках загружать видео длительностью до 60 минут, пишет TechCrunch. Компания заявила, что не планирует в ближайшее время сделать функцию широкодоступной.
- На запуске TikTok позволял загружать только 15-секундные видео, но со временем этот лимит вырос: в октябре 2023 года сервис говорил, что тестирует загрузку роликов длительностью 15 минут вместо нынешних 10.
- В январе 2024-го некоторые пользователи заметили, что могут загружать получасовые ролики, но сама компания информацию не комментировала.
- TechCrunch отмечает, что с часовым лимитом TikTok ещё больше будет конкурировать с YouTube. Вероятно, сервис планирует переманить авторов с этой площадки, полагает издание. В 2022 году на фоне соперничества с YouTube соцсеть начала тестировать горизонтальный полноэкранный режим.
- Кроме того, стриминговые сервисы смогут размещать в соцсети полные эпизоды своих шоу. Например, в 2023 году сервис Peacock разместил в TikTok первый выпуск сериала Killing It, разбив его на пять частей. Теперь стримингам не придётся прерывать эпизоды.
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ахах никто не сможет посмотреть дольше 1-2 минут, очень наивно
Почему вы так решили, если контент интересный а у того кто его просматривает есть интеллект, он будет смотреть видео, к примеру какие нибудь консультации или истории успеха, а алгоритм тик ток даст это контент напрямую
у кого есть интеллект, у него не будет аккаунта в тик-токе
Тот же Ютуб лет 10-12 назад был тусовкой маргиналов, сейчас полностью рабочий бизнес который отваливает защику телевидению, то же будет и с тик-ток
Ну да, обычно слышу хейт тик-тока со стороны тех, кто смотрит шортсы, рилсы, вк видео. Хотя контент везде одинаковый. В чем суть?)))
Ещё как есть. В тиктоке не только развлекательный контент, там есть и познавательные видео, причём для многих профессий. Это уроки на любую тему, хоть графический дизайн, работа в Excel, хоть уроки по пайке, программированию, различные лайфхаки в программах. Кучу всего можно найти
Как раз у кого есть интеллект, имеет аккаунт в тиктоке, с помощью тиктока можно сделать мощную рекламу своего проекта/продукта и т.д
В точку)
О, запопукуси теперь 8 видосов могут закрыть всю смену.
Многие сериалы там смотрят давно. Теперь даже удобнее будет😁😁😁
Не думаю, что данная соц. сеть сможет составить конкуренцию ютубу. Как и наоборот, ютубовские шортсы не способны перетянуть аудиторию из тиктока. Одно для миллениалов и старше, другое для зумеров.
Никогда не говорите никогда.
Один вопрос - зачем там такие долгие видео? Записи эфиров выкладывать?
Да чего угодно. Сериалы, мультфильмы.
наткнулся на интересный момент ролика в 20 минут с надписью "часть 3" посмотрел 5 минут. Заинтересовало.
Далее переходишь в аккаунт,смотришь первую, вторую и третью до конца.
К выборам готовятся