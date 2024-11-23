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Полина Лааксо
Соцсети

TikTok увидел в Илоне Маске «потенциально полезного посредника» для переговоров по блокировке сервиса в США — WSJ

Он среди приближённых Дональда Трампа, победившего на выборах президента в ноябре 2024 года.

  • По данным источников WSJ, в «последние недели» глава TikTok Чу Шоуцзы несколько раз связывался с Маском. Он интересовался мнением предпринимателя о новой администрации и политике, которую она выберет в отношении технологических компаний и рынка в целом.
  • Руководитель рассказал топ-менеджменту китайской ByteDance (владеет TikTok), что поддерживает связь с Маском, и те якобы с осторожностью допустили, что вопрос принудительной продажи TikTok всё-таки получится пересмотреть.
  • Но конкретные сценарии, при которых TikTok мог бы продолжить работу в США без смены владельца, не обсуждались, сообщили собеседники WSJ.
Маск и Трамп. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fdonald-trump-watches-spacex-launch-with-elon-musk-but-test-flight-does-not-go-as-planned-13256979&postId=1670013" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Sky News</a>
Маск и Трамп. Источник: Sky News
  • В 2020 году администрация Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что он передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.
  • В 2021 году новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа, но поручил провести расследование. В 2022 году выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
  • Чтобы решить проблемы с властями, TikTok, как писало Rest of World, нанял в руководство граждан из разных стран, открыл офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре (там же проживает Чу Шоуцзы) и перенёс данные пользователей в США на серверы американской компании Oracle.
  • Но это не избавило США от подозрений. В апреле 2024 года Байден подписал законопроект о принудительной продаже сервиса китайским владельцем, иначе его заблокируют.
  • ByteDance заявила: если не получится оспорить решение, она выберет бан. К этому её подталкивали и китайские власти. В мае TikTok подал соответствующий иск. Решение должны вынести к началу декабря.
Полина Лааксо
Право
TikTok рассказал суду, что был согласен на контроль со стороны США, но власти отказались от переговоров

«Конгресс схватился за кувалду, даже не подумав о том, что может обойтись скальпелем», — заявили в сервисе.

Источник фото: <a href="https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/27/us-tiktok-ban-aoc-joins-protest" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Guardian</a>

#новости #tiktok #bytedance

7 комментариев
Илья Бузыцков

Не прогнется Трамп под Китаез

1
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Сын маминой подруги
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vasiliy bykov

Кто угодно Маска полезным увидит

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лука

маск как витамин - нужный и полезный

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Семён Персунов

Ой, как неожиданно

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dru dru

Вспомнился диалог из фильма "Бумер". "Вы чё попутали?Потенциально полезного посредника во мне увидели?"

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Пряничный дедушка

теперь маск купит тикток и назовёт его твиттер, многоходовочка раскрыта

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