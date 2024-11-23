TikTok увидел в Илоне Маске «потенциально полезного посредника» для переговоров по блокировке сервиса в США — WSJ

Он среди приближённых Дональда Трампа, победившего на выборах президента в ноябре 2024 года.По данным источников WSJ, в «последние недели» глава TikTok Чу Шоуцзы несколько раз связывался с Маском. Он интересовался мнением предпринимателя о новой администрации и политике, которую она выберет в отношении технологических компаний и рынка в целом.Руководитель рассказал топ-менеджменту китайской ByteDance (владеет TikTok), что поддерживает связь с Маском, и те якобы с осторожностью допустили, что вопрос принудительной продажи TikTok всё-таки получится пересмотреть.Но конкретные сценарии, при которых TikTok мог бы продолжить работу в США без смены владельца, не обсуждались, сообщили собеседники WSJ.Маск и Трамп. Источник: Sky NewsВ 2020 году администрация Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что он передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.В 2021 году новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа, но поручил провести расследование. В 2022 году выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.Чтобы решить проблемы с властями, TikTok, как писало Rest of World, нанял в руководство граждан из разных стран, открыл офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре (там же проживает Чу Шоуцзы) и перенёс данные пользователей в США на серверы американской компании Oracle.Но это не избавило США от подозрений. В апреле 2024 года Байден подписал законопроект о принудительной продаже сервиса китайским владельцем, иначе его заблокируют.ByteDance заявила: если не получится оспорить решение, она выберет бан. К этому её подталкивали и китайские власти. В мае TikTok подал соответствующий иск. Решение должны вынести к началу декабря.Полина ЛааксоПраво21 июняTikTok рассказал суду, что был согласен на контроль со стороны США, но власти отказались от переговоров «Конгресс схватился за кувалду, даже не подумав о том, что может обойтись скальпелем», — заявили в сервисе.#новости #tiktok #bytedance
Не прогнется Трамп под Китаез
Кто угодно Маска полезным увидит
маск как витамин - нужный и полезный
Ой, как неожиданно
Вспомнился диалог из фильма "Бумер". "Вы чё попутали?Потенциально полезного посредника во мне увидели?"
теперь маск купит тикток и назовёт его твиттер, многоходовочка раскрыта