Индонезия запретит соцсети «высокого риска» для подростков младше 16 лет

Вслед за Австралией.

  • Министерство связи и цифровых технологий страны объявило, что аккаунты пользователей младше 16 лет начнут деактивировать с 28 марта 2026 года, пишет Variety.
  • Это должны начать делать платформы «высокого риска»: YouTube, TikTok, Facebook*, Instagram*, Threads*, X, сервис для видеотрансляций Bigo Live и игра Roblox. Запрет будет вводиться поэтапно, пока все платформы не выполнят свои обязательства, добавили в министерстве.
  • Детям до 13 лет будут доступны только соцсети, «разработанные для их возраста» (какие — издание не уточняет). Подросткам в возрасте от 13 до 16 лет — сервисы «низкого риска» и только с согласия родителей.
  • За нарушения будут наказывать платформы, а не семьи. Как будут следить за выполнением требований — неизвестно, отмечает NYT. Среди санкций — «предупреждения, штрафы, временная и постоянная блокировка».
  • Согласно опросу 8700 респондентов, результаты которого приводит Reuters, уровень проникновения интернета в Индонезии с населением 280 млн человек составил 79,5% в 2024 году. При этом среди детей младше 12 лет доступ к интернету имеют 48%, среди пользователей 12-27 лет — 87%.
  • Одной из первый закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет приняла Австралия — он вступил в силу в декабре 2025 года. Среди стран, которые также анонсировали или планируют ввести ограничения, — Великобритания, Франция и другие.
Данила Бычков
Мнения
Глава Snap: запрет соцсетей для подростков до 16 лет в Австралии не гарантирует их безопасность и вызывает сомнения в эффективности подобных мер

Закон вступил в силу в декабре 2025 года.

Источник: Bloomberg

*Facebook, Instagram и Threads принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

6 комментариев