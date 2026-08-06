Никита Бир ушёл с поста главы по продукту X спустя год работы — по его словам, ему пора отдохнуть

Такая работа требует «круглосуточного внимания».Источник: Washington Post / Getty Images По словам Бира, «пора передать эстафету другим». Он продолжит консультировать компанию, пишет TechCrunch.Он также отметил, что X — «самая важная коммуникационная платформа», работа над которой требует «круглосуточного внимания», поэтому Бир решил передохнуть от этого.Бир сказал, что за время его работы «был перестроен» почти каждый аспект в соцсети. Среди обновлений — отдельные ленты для разных тем, видеореакции, изменённое открытие ссылок, автоматический перевод постов, переработанное приложение для Android и другое.Приложением продолжат заниматься глава отдела дизайна Бенджи Тейлор, руководитель продуктовой команды Мридул Сингхай и руководитель iOS-команды Джона Кац.Бир стал главой по продукту X в июле 2025 года. Он публично предлагал Маску свою кандидатуру ещё в 2022 году, потому что «живёт и дышит» продуктом.Никита Бир — венчурный партнёр Lightspeed, а также консультант блокчейн-проекта Solana.С 2017 по 2021 год работал продакт-менеджером в Meta*. Также соосновал подростковый сервис для обмена комплиментами tbh, выкупленный Meta* в 2017 году, и соцсеть для школьников Gas, которую в 2023 году приобрёл Discord. Обе компании в итоге свернули продукты.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #x