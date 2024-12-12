Epic Games стала партнёром Telefonica: оператор будет предустанавливать магазин приложений разработчика на продаваемые им Android-смартфоны

Это «миллионы устройств».Telefonica — один из крупнейших операторов связи в мире, он работает в Великобритании, Испании, Германии и Латинской Америке, пишет The Verge.Оператор будет предустанавливать магазин Epic Games Store на все новые смартфоны с Android, которые он продаёт. Компании говорят, что это будут «миллионы устройств».Это будет «долгосрочное партнёрство», но как долго оно продлится и на каких условиях заключено — стороны не раскрывают.Источник: Getty ImagesВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск. В октябре суд разрешил Google не менять правила работы магазина приложений до рассмотрения апелляции по спору с Epic Games.#новости #google
Как эксперт с DTF спрошу, что эта новость делает не собственно на dtf (ещё и в разделе техника), и второе - а что бесплатная раздача игр и комиссия 12% для разработчиков не очень работает?
Комса в 12% выглядит привлекательнее =>30%
Ну это, как говорится, все что нам нужно знать про великого борцуна с монополиями Тима Свинни. Монополии, и предустановленные шопы это очень плохо, если это не его монополия и шопы. :)
Окей, шикарная новость. Как она в теории может улучшить жизнь среднестатистического постсовкового россиянина? Или это не для них новость?
новости ни кому ничего не должны
Почта на джимейле всё равно будет нужна, кого они выиграли?
Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Поиграли в капитализм и хватит