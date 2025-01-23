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Карина Пардаева
Техника

Sony разработала роботизированный экзоскелет для пианистов

Перчатка поможет музыкантам улучшить технику и играть быстрее.

  • Экзоскелет надевается на руку и крепится к пальцам. Он может поднимать и опускать каждый палец отдельно до четырёх раз в секунду, пишет TechEBlog.
  • В исследовании участвовали 118 человек. Все они начали играть на пианино в восемь лет и имели не менее 10 тысячи часов практики.
Science Robotics  
Science Robotics  
New Scientist / YouTube  
  • Сначала пианисты две недели тренировались самостоятельно «до предельного уровня своих возможностей». Затем им на полчаса выдавали экзоскелет. Во время тренировки робот управлял пальцами правой руки, двигая их вверх и вниз в разных направлениях и с разной скоростью.
  • После тренировки с экзоскелетом музыканты играли произведения без него. По словам учёных, участники эксперимента стали играть быстрее и точнее.

#новости

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4 комментария
Степан Фадеев

А зачем между пианино и экзоскелетом кожанная прокладка? Сразу бы нажимал на клавиши и всё

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Zaxar Romanov

Попробую вангануть что в индустрии +18 зайдёт лучше

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