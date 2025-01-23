Sony разработала роботизированный экзоскелет для пианистов

Перчатка поможет музыкантам улучшить технику и играть быстрее.Экзоскелет надевается на руку и крепится к пальцам. Он может поднимать и опускать каждый палец отдельно до четырёх раз в секунду, пишет TechEBlog.В исследовании участвовали 118 человек. Все они начали играть на пианино в восемь лет и имели не менее 10 тысячи часов практики.Science Robotics New Scientist / YouTube Сначала пианисты две недели тренировались самостоятельно «до предельного уровня своих возможностей». Затем им на полчаса выдавали экзоскелет. Во время тренировки робот управлял пальцами правой руки, двигая их вверх и вниз в разных направлениях и с разной скоростью.После тренировки с экзоскелетом музыканты играли произведения без него. По словам учёных, участники эксперимента стали играть быстрее и точнее.#новости
А зачем между пианино и экзоскелетом кожанная прокладка? Сразу бы нажимал на клавиши и всё
Попробую вангануть что в индустрии +18 зайдёт лучше