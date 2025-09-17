Китайский регулятор потребовал от местных ИТ-компании прекратить закупку ИИ-чипов Nvidia — FT

До этого ограничения распространялись только на отдельные модели.Фото China News ServiceКитайский интернет-регулятор потребовал от крупнейших технологических компаний страны отказаться от покупки ИИ-чипов Nvidia, в том числе новой модели RTX Pro 6000D, а также отменить уже оформленные заказы, пишет FT. Решение приняли на фоне обвинений Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства Китая. Власти используют расследование как инструмент давления в торговых переговорах, особенно после введения США новых пошлин против китайских компаний, отмечает Reuters. Глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что «разочарован» решением, но отметил, что будет «терпеливо» реагировать на действия китайского интернет-регулятора. «Есть много мест, куда мы не можем пойти, это нормально», — добавил он. Акции компании на закрытии американского рынка 16 сентября 2025 года упали на 1,61%, до $174,88. В ходе предварительных торгов 17 сентября цена опустилась до $173,4.Артур ТомилкоИнвестиции28 авгNvidia превзошла ожидания инвесторов по прибыли во втором квартале 2025 года, но акции упали почти на 3% из-за отсутствия поставок чипов H20 в Китай Компания рассчитывает возобновить продажи в КНР, «если позволит геополитическая обстановка». В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.После этого китайский регулятор направил ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.#новости #nvidia #китай