Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Техника

Китайский регулятор потребовал от местных ИТ-компании прекратить закупку ИИ-чипов Nvidia — FT

До этого ограничения распространялись только на отдельные модели.

Фото China News Service
Фото China News Service

  • Китайский интернет-регулятор потребовал от крупнейших технологических компаний страны отказаться от покупки ИИ-чипов Nvidia, в том числе новой модели RTX Pro 6000D, а также отменить уже оформленные заказы, пишет FT.

  • Решение приняли на фоне обвинений Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства Китая. Власти используют расследование как инструмент давления в торговых переговорах, особенно после введения США новых пошлин против китайских компаний, отмечает Reuters.

  • Глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что «разочарован» решением, но отметил, что будет «терпеливо» реагировать на действия китайского интернет-регулятора. «Есть много мест, куда мы не можем пойти, это нормально», — добавил он.

  • Акции компании на закрытии американского рынка 16 сентября 2025 года упали на 1,61%, до $174,88. В ходе предварительных торгов 17 сентября цена опустилась до $173,4.

Артур Томилко
Инвестиции
Nvidia превзошла ожидания инвесторов по прибыли во втором квартале 2025 года, но акции упали почти на 3% из-за отсутствия поставок чипов H20 в Китай

Компания рассчитывает возобновить продажи в КНР, «если позволит геополитическая обстановка».

Фото Reuters 

  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.

  • В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.

  • После этого китайский регулятор направил ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.

#новости #nvidia #китай

3
2
43 комментария