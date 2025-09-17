Китайский регулятор потребовал от местных ИТ-компании прекратить закупку ИИ-чипов Nvidia — FT

Китайский интернет-регулятор потребовал от крупнейших технологических компаний страны отказаться от покупки ИИ-чипов Nvidia, в том числе новой модели RTX Pro 6000D, а также отменить уже оформленные заказы, пишет FT.

Решение приняли на фоне обвинений Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства Китая. Власти используют расследование как инструмент давления в торговых переговорах, особенно после введения США новых пошлин против китайских компаний, отмечает Reuters.



Глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что «разочарован» решением, но отметил, что будет «терпеливо» реагировать на действия китайского интернет-регулятора. «Есть много мест, куда мы не можем пойти, это нормально», — добавил он.

