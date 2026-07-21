Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Путешествия
Карьера
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Техника

Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — подписка, в отличие от Whoop, не нужна

Стоимость — примерно $180.

Источник здесь и далее: Garmin
Источник здесь и далее: Garmin
  • Браслет Cirqa отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, показатели стресса, сон, температуру кожи, общее состояние здоровья и другие параметры, а также разные виды активности — например, бег или ходьбу. Посмотреть показатели можно в приложении от Garmin.
Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — подписка, в отличие от Whoop, не нужна
  • Экрана нет. Ремешок тканевый, доступен в четырёх цветах — чёрный, синий, серый и лиловый. Носить браслет можно в течение дня и ночи — без подзарядки он работает до десяти дней.
Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — подписка, в отличие от Whoop, не нужна
  • Стоимость — $179,99 (примерно 14 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 июля 2026 года). Компания отдельно отмечает — подписка для работы браслета не требуется. Устройство уже доступно для предзаказа — в продаже оно появится с 24 июля 2026-го.
Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — подписка, в отличие от Whoop, не нужна
  • Браслеты без экрана выпускает Whoop — устройство работает только по подписке. Свою версию похожего трекера представила в мае 2026-го Google — в приложении можно посмотреть базовые показатели, для расширенной статистики нужно также купить подписку.
Полина Лааксо
Техника
«Нас что, заскамили?»: производитель фитнес-браслетов Whoop нарушил обещание «бесплатно» обновить устройства тем, кто числится подписчиком полгода и дольше

В соцсетях компанию обвиняют во лжи и рассказывают, что отменяют подписки.

Источник фото: Wareable

#новости #garmin

2
2
1
1
1