10 важных устройств 2021 года Статьи редакции
Устройства, которые запомнились в уходящем году: роботы-курьеры, планшеты, маячки, наушники, смартфоны и компьютеры.
«Яндекс.Ровер»
В 2021 году «Яндекс» выпустил сразу два обновления своих роботов для доставки заказов из кафе и магазинов. Первое обновление «Ровер» получил в начале года: у робота появился новый обтекаемый корпус и автоматически открывающаяся крышка.
Расположение сенсоров по большей части не изменилось, однако робот получил более мощный двигатель и подогрев аккумулятора для работы в холодное время.
Тогда, в феврале 2021 года, «Яндекс» ещё не использовал для нового робота название «второе поколение “Роверов”», именуя его просто «обновленным поколением». Однако к концу года ситуация изменилась, когда компания показала ещё одно поколение роботов — на этот раз третье.
Представленные в ноябре «роверы» получили новые дизайн корпуса, шасси, иное расположение сенсоров, резервную батарею и доводчик крышки отсека.
Сейчас воспользоваться услугами робота можно в Иннополисе, Сколково, Мурино и нескольких районах Москвы: Хамовниках, Ходынском поле, в районе Белой площади, Сокол и Аэропорт. Кроме того, в 2021 году доставка «Роверами» запустилась на территории кампусов университетов США.
Apple AirTag
AirTag — новое устройство в линейке Apple, появившееся в 2021 году. Это маленький трекер, который можно прикрепить к ключам, рюкзаку, кошельку или любому другому предмету, чтобы отслеживать его местоположение на карте в приложении Find My.
AirTag постоянно транслирует по Bluetooth сигнал, а смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple используются как мобильные станции — они принимают сигнал и передают информацию дальше на сервер. Получается паутина из почти миллиарда устройств, через которые маячки связываются со своими владельцами.
В России AirTag работает с ограничениями. Apple пока не получила разрешение российских властей на использование частоты, необходимой для работы чипа сверхточного позиционирования U1, поэтому маячок показывает своё примерно расположение на карте.
iPad mini
В сентябре Apple на ежегодной презентации вместе с очередным обновлением iPhone представила и новое поколение своего самого маленького планшета — iPad mini. Устройство впервые получило новый корпусе без кнопки «Домой», увеличенный экран и порт USB-C.
Планшет оказался интереснее всех смартфонов, представленных Apple. Новый форм-фактор превратил iPad mini в компактный компьютер, который можно всегда носить с собой. Его экран поддерживает работу со стилусом, а по Bluetooth к iPad можно подключить внешнюю клавиатуру и получить все преимущества «взрослого» планшета: мультизадачность, быстрые сочетания клавиш, перетаскивание элементов и прочее.
Минусы тоже есть: экран без поддержки высокой частоты обновления, интерфейс местами слишком мелкий.
Samsung Fold 3
Новое, третье, поколение складных смартфонов продолжает развитие идеи Samsung об универсальном компьютерном устройстве — смартфоне и планшете в одном корпусе.
Fold 2021 года стал тоньше и легче. Внутренний экран теперь занимает всю поверхность устройства благодаря скрытой под ним селфи-камере. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и работу со стилусом. Улучшены режим мультизадачности, камеры и процессор.
Но несмотря на это, в устройстве есть, что улучшать. Например, легко царапающийся внутренний экран, неудобный формат наружного экрана, непокидающее ощущение хрупкости конструкции. И, к сожалению, Fold — это по-прежнему складывающийся планшет и не очень удобный смартфон, а не устройства «два в одном».
Pixel 6
В октябре Google показала новое поколение собственных смартфонов — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Ключевое изменение — впервые смартфоны компании работают на собственном чипе компании Tensor.
В Pixel установлены дисплеи с высокой частотой обновления (90 Гц для базовой модели и 120 Гц — для Pro) и встроенный сканер отпечатка пальцев, камеры с лазерным автофокусом и Android 12.
Смартфоны могут улучшать качество видео во время съёмки, захватывать объекты на движущемся фоне, убирать лишние объекты со снимков. Кроме того, Google заявляет, что в Pixel 6 используется «лучшая модель распознавания голоса» на рынке.
Pixel по-прежнему недоступен на российском рынке, при этом западные журналисты, протестировавшие устройство, называют его лучшим Android-смартфоном 2021 года.
Galaxy S21 Ultra
В этом году от Samsung требовалось только одно: прочитать отзывы на S20, пересмотреть работу камер и выпустить исправленную версию. С этой задачей компания справилась.
Вместе с «баг-фиксами» S21 получил новый дизайн корпуса, пять камер, поддержку стилуса и отличный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Бесполезный в повседневной жизни 100-кратный зум, к сожалению, сохранился, а на «сверхпрочном стекле» в первые же дни тестирования появились царапины. Однако устройство всё равно запомнится как удачный смартфон Samsung.
MacBook Pro
В октября Apple показала новое поколение MacBook Pro 14 и 16 дюймов. Ноутбук получил безрамочный экран с вырезом для камеры в верхней части и поддержкой частоты обновления до 120 Гц, процессоры Apple M1 Pro и M1 Max.
В ноутбук вернули всё, о чём несколько лет просили пользователи: магнитную зарядку MagSafe, HDMI-разъём, слот для SD-карт и ряд физических функциональных кнопок.
Обозреватели оценили обновление положительно. Вопросы у журналистов возникли только к ограничениям, связанным с использованием графического процессора Apple и чрезмерно высокой стоимостью устройства.
Surface Pro 8
Microsoft продолжает развивать свою идею универсального устройства, которое может решать «компьютерные» задачи и быть планшетом одновременно. В отличие от Apple, которая создаёт такое устройство на базе iPad, Microsoft пошла со стороны ноутбука, добавив ему сенсорный экран.
В этом году компания показала самое большое обновление линейки своих планшетов со времён Surface Pro 3. Планшет получил увеличенный до 13 дюймов сенсорный дисплей с поддержкой адаптивной частоты до 120 Гц и адаптивной регулировкой цветовой температуры.
Впервые в линейке появились два порта Thunderbolt 4 вместо USB-A, которые позволяют подключать несколько 4К-мониторов. Обновилась и пристегиваемая клавиатура — в ней появилась подставка для нового стилуса, который умеет подавать тактильные сигналы в ответ на прикосновения к дисплею.
iPhone 13 Pro
В прошлом году «базовый» iPhone 12 получился настолько удачным, что его без сомнений можно было записать как «главный iPhone 2020 года». В этом году такой однозначности не получится.
iPhone 13 получил дежурные улучшения по сравнению с предыдущим поколением: лучше камера, меньше вырез, больше батарея. Новых функций не так много: режим «Киноэффект» для съемки видео и фотографические стили.
На его фоне iPhone 13 Pro выглядит куда интереснее. В первую очередь благодаря экрану с поддержкой 120 Гц — поработав с ним несколько минут кажется, что экраны остальных iPhone слишком медленные. Но его главное преимущество перекрывается его главным недостатком: за хороший экран придется доплатить 30 тысяч рублей.
Nothings Ear
Прозрачные наушники Nothings Ear — это первый продукт стартапа Nothing, который запустил в начале 2021 года сооснователь OnePlus.
За $99 новая компания предлагает беспроводные наушники с функцией шумоподавления, режимом «прозрачности» и сенсорным управлением. Обозреватели называют наушники «недорогой альтернативой Apple AirPods Pro».
Со всем согласен, но мне кажется iPhone уже пару лет как не устройство года. Сам хожу с айфоном, и ничего такого в нём нет, по ощущениям такой же как и 3 года назад.
По работе вынужден пользоваться iphone - корп стандарт. Ощущения когда могу пользоваться андроидом снова - как будто в ра попал.
Если серьезно - просто вопрос кто что любит, кто яблоки кто то апельсины.
Самое полезное как по мне «Яндекс.Ровер», очень удобно
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