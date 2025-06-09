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Полина Лааксо
Телеграм

Дуров: стоимость коллекционных подарков в Telegram выросла в несколько раз за 30 дней — например, один из плюшевых Pepe подорожал на 620%, до $14,4 тысячи

«Драгоценный персик» — на 1100%, до $2550. «Кепк�� Дурова» — на 550%, до $3550.

  • Это 1,1 млн, 201,8 тысячи и 280,9 тысячи рублей соответственно по курсу ЦБ на 10 июня 2025 года. Рост указан за период с 9 мая по 9 июня.
  • По словам основателя Telegram Павла Дурова, теперь блокчейн TON занимает первое место по ежедневному объёму NFT-торгов и второе после Ethereum, если не учитывать транзакции вне сети.
  • Общая рыночная капитализация подарков в Telegram на 19:08 мск составляет 36,28 млн TON — это примерно $117 млн, следует из данных Giftstat.
  • Подарки запустили в мессенджере в октябре 2024 года. C января 2025 года их можно улучшать: конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию, в том числе чтобы передавать или продавать их другим пользователям.
Ася Карпова
Деньги
Вторичный рынок подарков в Telegram превысил $50 млн — «Код Дурова»

16 мая свой канал завёл рэпер Снуп Догг, за этот период капитализация цифровых предметов выросла почти на $13 млн.

Подарок в статусе Telegram-канала Snoop Dogg. Скриншот vc.ru

#новости #telegram

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