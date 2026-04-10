Пользователи массово жалуются на усилившуюся блокировку Telegram — доля неудачных сетевых запросов к сервису достигла 100%

При этом среди регионов, из которых поступает наибольшее число жалоб, оказались Нидерланды. Всплеск сетевых сбоев при обращении к Telegram пришёлся на 2:00 мск — их уровень подскочил с 64% до 100%, следует из данных Downdetector.После этого начало расти количество жалоб от пользователей. На 10:00 мск их число в суточном выражении достигло 3400 штук. В большинстве сообщений говорится о проблемах с подключением к мессенджеру как с мобильного, так и с домашнего интернета.Среди регионов, из которых поступает наибольшее число жалоб, оказались Нидерланды. Некоторые пользователи пишут, что у них Telegram не работает в том числе при использовании иностранных IP-адресов.Сможет ли РКН полностью заблокировать доступ к Telegram: три мнения о ресурсах ТСПУ и уязвимостях «белых списков» Рассуждают эксперт по информбезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, ИТ-специалист и член «Пиратской партии России» Александр Исавнин и бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram «для противодействия преступникам». В начале февраля 2026 года источники РБК рассказали, что власти решили начать работу по «замедлению» мессенджера. Регулятор лишь говорил, что «продолжит введение последовательных ограничений».В марте РБК со ссылкой на анонимные источники написало, что правительство рассматривает возможность заблокировать Telegram в первых числах апреля.Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты сообщали, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».