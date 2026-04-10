Артур Томилко
Телеграм

Пользователи массово жалуются на усилившуюся блокировку Telegram — доля неудачных сетевых запросов к сервису достигла 100%

При этом среди регионов, из которых поступает наибольшее число жалоб, оказались Нидерланды.

Пользователи массово жалуются на усилившуюся блокировку Telegram — доля неудачных сетевых запросов к сервису достигла 100%
  • Всплеск сетевых сбоев при обращении к Telegram пришёлся на 2:00 мск — их уровень подскочил с 64% до 100%, следует из данных Downdetector.
  • После этого начало расти количество жалоб от пользователей. На 10:00 мск их число в суточном выражении достигло 3400 штук. В большинстве сообщений говорится о проблемах с подключением к мессенджеру как с мобильного, так и с домашнего интернета.
  • Среди регионов, из которых поступает наибольшее число жалоб, оказались Нидерланды. Некоторые пользователи пишут, что у них Telegram не работает в том числе при использовании иностранных IP-адресов.
Артур Мартыгин
Телеграм
Сможет ли РКН полностью заблокировать доступ к Telegram: три мнения о ресурсах ТСПУ и уязвимостях «белых списков»

Рассуждают эксперт по информбезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, ИТ-специалист и член «Пиратской партии России» Александр Исавнин и бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко.

Источник фото: Bloomberg
  • С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram «для противодействия преступникам». В начале февраля 2026 года источники РБК рассказали, что власти решили начать работу по «замедлению» мессенджера. Регулятор лишь говорил, что «продолжит введение последовательных ограничений».
  • В марте РБК со ссылкой на анонимные источники написало, что правительство рассматривает возможность заблокировать Telegram в первых числах апреля.
  • Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты сообщали, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».

