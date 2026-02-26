В Роскомнадзоре заявили, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty ImagesРоссийские власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля 2026 года, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Два близких к Кремлю собеседника называют это окончательным решением.Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на рост случаев вербовки, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.Информацию о том, что в Кремле принято решение о полной блокировке Telegram с начала апреля, подтвердили два источника The Bell на телеком-рынке.«За полтора месяца что-то может измениться, всё-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — отметил собеседник издания в операторе связи. Ещё один источник знает о наличии у операторов письма с требованием не противодействовать блокировкам.Глава Минцифры Максут Шадаев говорил в феврале 2026 года, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне «спецоперации». Близкий к Кремлю источник РБК подтвердил, что к апрелю сервис будет работать «только на фронте».О полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года писал канал Baza со ссылкой на «собеседников из нескольких ведомств». Роскомнадзор прокомментировал тогда сообщение словами «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Теперь регулятор дал тот же комментарий.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».В начале феврале 2026-го источники РБК рассказали, что Роскомнадзор решил начать «замедлять» Telegram. Регулятор лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений». В Минцифры поясняли: основные функции Telegram доступны, ограничена лишь загрузка «тяжёлых файлов».20 февраля Роскомнадзор заявил, что сервис «системно поддерживает» инфраструктуру для сервисов «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений.24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова [основателя Telegram] расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».О «попытке полностью заблокировать» мессенджер в России в начале февраля 2026 года также заявил WhatsApp*. Перед этим СМИ заметили, что его домен вслед за YouTube убрали из Национальной системы доменных имён. В ИТ-отрасли связывали это с попытками Роскомнадзора перенаправить мощности на замедление Telegram.Артур МартыгинТелеграм1чВ Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией: что может измениться для пользователей и бизнеса Чем грозит оплата Premium или «звёзд», будет ли легальна реклама у блогеров, а также как блокировка ударит по чат-ботам и API.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #telegram