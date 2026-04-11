Павел Дуров призвал пользователей Telegram в России обновить приложение, чтобы «оставаться на связи»

Мессенджер обновил антицензурный протокол. Источник: BloombergДуров обратился к российским пользователям в своём Telegram-канале, призвав обновить приложение, чтобы «оставаться на связи». По его словам, Telegram обновил антицензурный протокол.Он также отметил, что использование Telegram в России за последнюю неделю оставалось «стабильным», несмотря на «полную» блокировку мессенджера в стране.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram «для противодействия преступникам». В начале февраля 2026 года источники РБК рассказали, что власти решили начать работу по «замедлению» мессенджера. Регулятор лишь говорил, что «продолжит введение последовательных ограничений».В марте РБК со ссылкой на анонимные источники написало, что правительство рассматривает возможность заблокировать Telegram в первых числах апреля.Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты сообщали, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».В апреле 2026 года российские пользователи начали жаловаться на усилившуюся блокировку Telegram — доля неудачных сетевых запросов к сервису достигла 100%.#новости #telegram