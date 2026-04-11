Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Телеграм

Павел Дуров призвал пользователей Telegram в России обновить приложение, чтобы «оставаться на связи»

Мессенджер обновил антицензурный протокол.

Источник: Bloomberg
  • Дуров обратился к российским пользователям в своём Telegram-канале, призвав обновить приложение, чтобы «оставаться на связи». По его словам, Telegram обновил антицензурный протокол.
  • Он также отметил, что использование Telegram в России за последнюю неделю оставалось «стабильным», несмотря на «полную» блокировку мессенджера в стране.
  • С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram «для противодействия преступникам». В начале февраля 2026 года источники РБК рассказали, что власти решили начать работу по «замедлению» мессенджера. Регулятор лишь говорил, что «продолжит введение последовательных ограничений».
  • В марте РБК со ссылкой на анонимные источники написало, что правительство рассматривает возможность заблокировать Telegram в первых числах апреля.
  • Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты сообщали, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».
  • В апреле 2026 года российские пользователи начали жаловаться на усилившуюся блокировку Telegram — доля неудачных сетевых запросов к сервису достигла 100%.

#новости #telegram

37
8
5
3
1
128 комментариев