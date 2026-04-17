В «Коде Дурова» допустили, что Telegram заработал без VPN и прокси у части пользователей благодаря изменениям на стороне самого мессенджера

14 апреля 2026 года Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ослабить блокировку могут власти.Источник фото: Bloomberg16 апреля 2026 года часть пользователей сообщила, что Telegam бесперебойно работает без подключения сторонних сервисов. В частности редактор vc.ru заметил изменения в работе десктопной версии около 14:30 мск (веб-версия и iOS-приложение по-прежнему не загружались).«Код Дурова» отмечает, что все функции «корректно работают» только в последних версиях Android-приложения и при наличии Premium. По словам издания, в разделе с активными сеансами Telegram сам указывает подключение не из России, «даже если пользователь не активировал прокси и VPN». В примере указаны США.У одного из собеседников редактора vc.ru со смартфоном на Android и платной подпиской Telegram работает без VPN и c домашнего Wi-Fi, и в мобильной сети, но в активных сессиях указана Россия. У другого собеседника тоже Android, но нет подписки, и у него мобильное приложение ограничено, как и прежде.Издание со ссылкой на «экспертов» допустило, что изменения произошли на стороне самого Telegram. Кто эти эксперты и из какой сферы, оно не уточнило.Работу Telegram в России ограничивают с лета 2025 года. В марте 2026-го РБК со ссылкой на анонимные источники сообщило, что власти рассматривают возможность полностью заблокировать Telegram в первых числах апреля.Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты говорили, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».4 апреля Павел Дуров объявил, что «цифровое сопротивление» возвращается и Telegram будет сильнее маскировать трафик в России, а 11 апреля призвал россиян обновить приложение, «чтобы оставаться на связи».Полина Лааксо