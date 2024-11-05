Большинство голосовавших членов профсоюза Boeing выступили за прекращение почти двухмесячной забастовки

Профсоюз рекомендовал принять предложение руководства в начале ноября 2024 года.Около 59% из 26 тысяч голосовавших членов крупнейшего профсоюза Boeing в США выступили за новый договор с компанией, что положит конец забастовке, пишет Reuters. Всего в профсоюзе 33 тысячи работников.Новый договор предусматривает повышение зарплат на 38% в течение четырёх лет и бонусы. В результате к концу контракта средняя зарплата составит более $119 тысяч в год против предыдущих почти $76 тысяч, сообщила компания.Члены профсоюза могут вернуться к работе уже 6 ноября 2024 года, но не позднее 12 ноября, уточняет NYT. Некоторым сотрудникам придётся пройти переподготовку. По словам двух источников Reuters, компании понадобится несколько недель на наращивание производства самолётов.Забастовка профсоюза длилась с 13 сентября 2024 года и стала первой для компании за последние 16 лет. В ней участвовали работники, задействованные в производстве самолётов 737 MAX, 767 и 777. По оценке рейтингового агентства S&P, забастовка обходилась Boeing более чем в $1 млрд в месяц.На фоне забастовки Boeing объявила в октябре, что уволит 10% штата — около 17 тысяч сотрудников в ближайшие месяцы. По словам источников WSJ, компания также задумалась о продаже части космического бизнеса. Кроме того, Boeing запустила продажу акций и расписок на $19 млрд.Полина ЛааксоМнения21 октWSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing
Boeing $119 тысяч в год,
Аэрофлот ~$12 тысяч в год.
Я хочу чтоб у нас были такие же зарплаты 🥲
Аэрофлот не строит самолеты. Корректно будет сравнивать с "ОАК"
Я посмотрел на НН. Руководители в ОАК получают 190-220т.р. до вычета налогов. Старшие специалисты до 140. Остальные в районе 80.
Эх никто ведь не запрещает расти и устраиваться в другие компании, если что то не устраивает, то можно все изменить
Ну судя по тому, что у них происходит, такая ЗП у них не на долго, хотя кто знает.
У нас поджопник только дадут и еще должен будешь за износ ботинка об твою жопу 😀
Просто порадуюсь за работяг и адекватные профсоюзы