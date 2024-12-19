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Таня Боброва
Транспорт

Руководство Volkswagen и профсоюз близки к соглашению о реструктуризации без закрытия заводов — Bloomberg

Работники, которые уже провели первые забастовки, рассчитывают договориться до Рождества.

  • Volkswagen и лидеры профсоюза приближаются к соглашению о реструктуризации, которая позволит избежать закрытие заводов в Германии. Об этом рассказали источники Bloomberg.
  • По их словам, руководство готово сохранить работу предприятий и гарантировать сохранение рабочих мест до 2030 года в обмен на отказ от выплаты премий.
  • Среди возможных дополнительных мер по сокращению расходов — перенос производства Golf в Мексику и прекращение производства электромобилей в немецком городе Цвиккау. Детали соглашения ещё могут поменяться, а сама сделка сорваться, добавили собеседники. В Volkswagen и профсоюзе отказались от комментариев.
  • Новый раунд переговоров руководства автопроизводителя и членов профсоюза идёт с 16 декабря 2024 года. Работники хотят прийти к соглашению до Рождества (25 декабря) и грозят «масштабными забастовками», если этого не произойдёт, писало WSJ. 19 декабря профсоюз заявил, что «добился прогресса» в некоторых вопросах.
Источник: brecorder.com
Источник: brecorder.com
  • В конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10% и заморозить дополнительные выплаты.
  • В ноябре профсоюз предложил свой план: работники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд и выплаты бонусов в обмен на сохранение заводов. Глава Volkswagen Томас Шефер заявил СМИ, что у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений. В начале декабря работники начали забастовки.

#новости #volkswagen

77
57 комментариев
wlad

Хватит всякую дичь сюда нести. Переговоры уже были раундов 5. Продлились более 50 часов. Результат: Ровно ноль. И желание профсоюза до Рождества 24.12 закрыть эту тему, не даёт им сильную позицию.

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Леонид Гнездилов

В итоге все хорошо будет с фольцвагеном) Не переживай.

6
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Люден

Это же не Автоваз, который зачем-то спасают за госденьги. Заводы закроют, раз этого требует экономическая ситуация.

2
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Sano

и будет в то же время субсидировать огромное количество сомнительных проектов, связанных с "зеленой" энергетикой, "культурой", "образованием". В всех свои причуды.

1
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Николай Околог

ты клей нюхаешь?

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Артур Каримов

Во благо, так сказать

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DoramaMoe DoramaMoe

Перенести завод в Мексику... Ещё лучше: субсидировать местных, а насчёт прибыли ничего не ясно. Будет ли она.

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