Руководство Volkswagen и профсоюз близки к соглашению о реструктуризации без закрытия заводов — Bloomberg

Работники, которые уже провели первые забастовки, рассчитывают договориться до Рождества.Volkswagen и лидеры профсоюза приближаются к соглашению о реструктуризации, которая позволит избежать закрытие заводов в Германии. Об этом рассказали источники Bloomberg.По их словам, руководство готово сохранить работу предприятий и гарантировать сохранение рабочих мест до 2030 года в обмен на отказ от выплаты премий.Среди возможных дополнительных мер по сокращению расходов — перенос производства Golf в Мексику и прекращение производства электромобилей в немецком городе Цвиккау. Детали соглашения ещё могут поменяться, а сама сделка сорваться, добавили собеседники. В Volkswagen и профсоюзе отказались от комментариев.Новый раунд переговоров руководства автопроизводителя и членов профсоюза идёт с 16 декабря 2024 года. Работники хотят прийти к соглашению до Рождества (25 декабря) и грозят «масштабными забастовками», если этого не произойдёт, писало WSJ. 19 декабря профсоюз заявил, что «добился прогресса» в некоторых вопросах.Источник: brecorder.comВ конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10% и заморозить дополнительные выплаты.В ноябре профсоюз предложил свой план: работники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд и выплаты бонусов в обмен на сохранение заводов. Глава Volkswagen Томас Шефер заявил СМИ, что у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений. В начале декабря работники начали забастовки.#новости #volkswagen
Хватит всякую дичь сюда нести. Переговоры уже были раундов 5. Продлились более 50 часов. Результат: Ровно ноль. И желание профсоюза до Рождества 24.12 закрыть эту тему, не даёт им сильную позицию.
В итоге все хорошо будет с фольцвагеном) Не переживай.
Это же не Автоваз, который зачем-то спасают за госденьги. Заводы закроют, раз этого требует экономическая ситуация.
и будет в то же время субсидировать огромное количество сомнительных проектов, связанных с "зеленой" энергетикой, "культурой", "образованием". В всех свои причуды.
ты клей нюхаешь?
Во благо, так сказать
Перенести завод в Мексику... Ещё лучше: субсидировать местных, а насчёт прибыли ничего не ясно. Будет ли она.