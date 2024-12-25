Шесть пассажиров загоревшегося в Анталье SSJ 100 подали иск против авиакомпании «Азимут» и двоих пилотов — СМИ

Обвинив их в мошенничестве ради страховых выплат и «попытке убийства».Истцы — россияне, проживающие в Анталье, пишет OdaTV. Они потребовали провести расследование и предоставить суду все страховые документы на судно, данные бортового самописца и отчёты о техобслуживании и безопасности на борту.В иске утверждается, что срок действия страхового полиса SSJ 100 истекал через «семь-восемь дней» после инцидента и что за полтора месяца до него пассажирам уже «угрожало возгорание», но самолёт продолжили использовать.Как заявляют пострадавшие, «Азимут» приобрела этот SSJ 100 за «треть стоимости» и испытывает финансовые трудности, передаёт OdaTV.Источник фото: OverclockersИнцидент с вылетевшим из Сочи SSJ 100 произошёл 24 ноября 2024 года. По словам пассажиров, при посадке в Анталье они услышали два удара. После первого началась течь, после второго — пожар.В «Азимуте» говорили, что произошёл «непрогнозируемый» сдвиг ветра, из-за чего пришлось совершить жёсткую посадку, а само судно не горело: воспламенилось только вылившееся топливо. Baza писала, что пламенем был объят и двигатель. Источник «Ъ» допускал ошибку пилота. В «Ростехе» утверждали, что системы самого Superjet работали штатно.В конце ноября Ространснадзор обещал внепланово проверить «Азимут». В декабре «Известия» сообщили, что проверяющие выявили свыше 20 нарушений при поддержании лётной годности самолётов и организации лётной работы. Устранить их нужно до 28 февраля 2025 года. #новости #азимут