Прокуратура организовала проверку «Аэрофлота» из-за жалоб на плохую работу российского ПО для навигации — «Авиаторщина»

Пилотов беспокоит безопасность полётов, говорят источники.Проблемы возникли после перехода с ПО SkyBag от «Аэромэп» на SmartSky от «СЗ РЦАИ» и планшеты F+ tech T1100, рассказали в отраслевом канале «Авиаторщина» со ссылкой на источники.Пилоты указали на несоответствие навигационных данных, частот и безопасных высот, а также отсутствие правил Международной организации гражданской авиации и правил полётов в других странах.Планшеты сочли «непригодными для работы» — в том числе из-за «произвольных и долгих перезагрузок». По данным собеседников канала, предоставлять резервные решения руководство не стало, хотя при внедрении SkyBag они были. Из-за этого экипажи летают «с нарушением федеральных правил».Проверку организовала Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте — в ответ на публикации о проблемах. Она запросила у компании объяснения: почему ПО сменили и чем вызваны жалобы.Источник фото: «Амурская правда»В июне 2024 года в аэропорту Шереметьево произошла массовая задержка рейсов «Аэрофлота». Источники «Авиаторщины» тогда говорили, что не собираются экипажи. Часть сотрудников «налетала» санитарную норму, другие ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства.В авиакомпании заявляли, что «информация не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами». Прокуратура обещала провести проверку.Уже в октябре её представители встретились с сотрудниками «Аэрофлота», чтобы, помимо прочего, обсудить соблюдение трудовых прав. Те рассказали ведомству о нарушении норм рабочего времени и раскритиковали «многобазовость» — это когда экипаж отправляют, например, в Бангкок за сутки до вылета, но время, проведённое там, считают неоплачиваемым отдыхом.В декабре «Авиаторщина» рассказала, что пилоты-инструкторы «Аэрофлота» готовят коллективную жалобу на лётного директора Эдуарда Советкина из-за «беспредела с зарплатами».#новости #аэрофлот