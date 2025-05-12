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Таня Боброва
Транспорт

Nissan уволит ещё 11 тысяч сотрудников — NHK

Вместе с объявленными в ноябре 2024-го сокращениями количество уволенных может составить 20 тысяч человек — 15% штата.

  • Nissan в рамках реструктуризации запланировал сократить на 11 тысяч рабочих мест больше, чем планировал до этого. Об этом сообщает NHK, чью информацию приводит The Japan Times.
  • В ноябре 2024 года производитель сообщал об увольнении 9000 сотрудников из-за «ужесточившейся конкуренции на автомобильном рынке». Теперь, отмечает издание, общее количество уволенных достигнет 20 тысяч или около 15% штата.

  • Nissan отказался от комментариев. 13 мая 2025 года компания должна опубликовать годовой финансовый отчёт, пишет Bloomberg.

  • В декабре 2024 года источники СМИ сообщали, что Honda и Nissan договариваются о слиянии в один холдинг. Также компании якобы рассчитывали привлечь к объединению Mitsubishi. Главная цель объединения — сокращение расходов на разработку и производство автомобилей.

  • Но уже в феврале 2025-го стороны официально отказались от планов по слиянию и решили сотрудничать как «стратегические партнёры». После этого Nissan сменила гендиректора: 1 апреля 2025 года место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса.

  • У компании нет «сильной» линейки гибридных автомобилей, которую можно было бы предложить на ключевых рынках, отмечает The Japan Times. Кроме того, производитель столкнулся с «губительными» пошлинами США и растущими долговыми обязательствами.

Источник: nissan-global.com
Источник: nissan-global.com

#новости #nissan

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