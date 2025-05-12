Nissan уволит ещё 11 тысяч сотрудников — NHK

Nissan в рамках реструктуризации запланировал сократить на 11 тысяч рабочих мест больше, чем планировал до этого. Об этом сообщает NHK, чью информацию приводит The Japan Times.

В ноябре 2024 года производитель сообщал об увольнении 9000 сотрудников из-за «ужесточившейся конкуренции на автомобильном рынке». Теперь, отмечает издание, общее количество уволенных достигнет 20 тысяч или около 15% штата.

Nissan отказался от комментариев. 13 мая 2025 года компания должна опубликовать годовой финансовый отчёт, пишет Bloomberg.

В декабре 2024 года источники СМИ сообщали, что Honda и Nissan договариваются о слиянии в один холдинг. Также компании якобы рассчитывали привлечь к объединению Mitsubishi. Главная цель объединения — сокращение расходов на разработку и производство автомобилей.

Но уже в феврале 2025-го стороны официально отказались от планов по слиянию и решили сотрудничать как «стратегические партнёры». После этого Nissan сменила гендиректора: 1 апреля 2025 года место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса.