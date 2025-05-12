Nissan уволит ещё 11 тысяч сотрудников — NHK

Вместе с объявленными в ноябре 2024-го сокращениями количество уволенных может составить 20 тысяч человек — 15% штата. Nissan в рамках реструктуризации запланировал сократить на 11 тысяч рабочих мест больше, чем планировал до этого. Об этом сообщает NHK, чью информацию приводит The Japan Times.В ноябре 2024 года производитель сообщал об увольнении 9000 сотрудников из-за «ужесточившейся конкуренции на автомобильном рынке». Теперь, отмечает издание, общее количество уволенных достигнет 20 тысяч или около 15% штата.Nissan отказался от комментариев. 13 мая 2025 года компания должна опубликовать годовой финансовый отчёт, пишет Bloomberg.В декабре 2024 года источники СМИ сообщали, что Honda и Nissan договариваются о слиянии в один холдинг. Также компании якобы рассчитывали привлечь к объединению Mitsubishi. Главная цель объединения — сокращение расходов на разработку и производство автомобилей.Но уже в феврале 2025-го стороны официально отказались от планов по слиянию и решили сотрудничать как «стратегические партнёры». После этого Nissan сменила гендиректора: 1 апреля 2025 года место Макото Учиды занял директор по планированию Иван Эспиноса.У компании нет «сильной» линейки гибридных автомобилей, которую можно было бы предложить на ключевых рынках, отмечает The Japan Times. Кроме того, производитель столкнулся с «губительными» пошлинами США и растущими долговыми обязательствами.Источник: nissan-global.com#новости #nissan