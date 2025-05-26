Шведская Volvo уволит около 3000 сотрудников — это 15% от общего офисного персонала компании

Компания намерена сократить расходы на $1,89 млрд.Источник фото: Volvo Car ABСокращения в основном затронут офисных сотрудников в Швеции, пишет CNBC.В компании отметили, что меры необходимы, чтобы сделать Volvo «сильнее и устойчивее». Программа также предполагает снижение инвестиций по всему миру.Автопром сейчас переживает непростой период. Чтобы адаптироваться, нам нужно повысить эффективность управления денежным потоком и сократить издержки.Хокан Самуэльссон, гендиректор Volvo CarsКроме того, автопроизводитель отозвал финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы, сославшись на рост давления со стороны тарифной политики.23 мая 2025 года Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Белым домом и властями ЕС «ни к чему не приводят», и объявил о планах ввести пошлины в размере 50%. После беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он решил отложить их введение до 9 июля.Полина ЛааксоТранспорт5 апрРаспродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.#новости #volvo