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Карина Пардаева
Транспорт

Шведская Volvo уволит около 3000 сотрудников — это 15% от общего офисного персонала компании

Компания намерена сократить расходы на $1,89 млрд.

Источник фото: Volvo Car AB
Источник фото: Volvo Car AB
  • Сокращения в основном затронут офисных сотрудников в Швеции, пишет CNBC.
  • В компании отметили, что меры необходимы, чтобы сделать Volvo «сильнее и устойчивее». Программа также предполагает снижение инвестиций по всему миру.

Автопром сейчас переживает непростой период. Чтобы адаптироваться, нам нужно повысить эффективность управления денежным потоком и сократить издержки.

Хокан Самуэльссон, гендиректор Volvo Cars
  • Кроме того, автопроизводитель отозвал финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы, сославшись на рост давления со стороны тарифной политики.
  • 23 мая 2025 года Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Белым домом и властями ЕС «ни к чему не приводят», и объявил о планах ввести пошлины в размере 50%. После беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он решил отложить их введение до 9 июля.
Полина Лааксо
Транспорт
Распродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа

Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.

Источник фото: Collecting Cars

#новости #volvo

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