Блогер заметил в Lada Iskra элементы с логотипом Renault — «АвтоВАЗ» объяснил, что модель начали разрабатывать ещё при французской компании

Но она на 90% локализована.22 июля 2025 года YouTube-канал «Клубный сервис» об автомобилях с 1,54 млн подписчиков опубликовал ролик про Lada Iskra. Блогер разобрал автомобиль и нашёл некоторые детали с логотипом Renault.Скриншот vc.ruВ «АвтоВАЗе» объяснили Autonews, что проект автомобиля начали разрабатывать при французских акционерах, поэтому часть оснастки и пресс-форм заказывали ещё тогда. Перезаказывать же новые пресс-формы «только ради другого логотипа экономически нецелесообразно».В компании добавили, что в номенклатуре деталей и компонентов для сборки Lada Iskra более 90% — это российские поставщики и производство. О том, что уровень локализации модели превышает 90%, говорил и президент автопроизводителя Максим Соколов.«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra на ПМЭФ-2024. В апреле 2025-го начал серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти, а в июне договорился о сборке на «Автозаводе Санкт-Петербург» — бывшем предприятии Nissan. Машина стоит от 1,25 млн рублей в базовой комплектации.Lada Iskra. Источник: «АвтоВАЗ» #новости