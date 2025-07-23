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Таня Боброва
Транспорт

Блогер заметил в Lada Iskra элементы с логотипом Renault — «АвтоВАЗ» объяснил, что модель начали разрабатывать ещё при французской компании

Но она на 90% локализована.

  • 22 июля 2025 года YouTube-канал «Клубный сервис» об автомобилях с 1,54 млн подписчиков опубликовал ролик про Lada Iskra. Блогер разобрал автомобиль и нашёл некоторые детали с логотипом Renault.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В «АвтоВАЗе» объяснили Autonews, что проект автомобиля начали разрабатывать при французских акционерах, поэтому часть оснастки и пресс-форм заказывали ещё тогда. Перезаказывать же новые пресс-формы «только ради другого логотипа экономически нецелесообразно».
  • В компании добавили, что в номенклатуре деталей и компонентов для сборки Lada Iskra более 90% — это российские поставщики и производство. О том, что уровень локализации модели превышает 90%, говорил и президент автопроизводителя Максим Соколов.
  • «АвтоВАЗ» представил Lada Iskra на ПМЭФ-2024. В апреле 2025-го начал серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти, а в июне договорился о сборке на «Автозаводе Санкт-Петербург» — бывшем предприятии Nissan. Машина стоит от 1,25 млн рублей в базовой комплектации.
Lada Iskra. Источник: «АвтоВАЗ»
Lada Iskra. Источник: «АвтоВАЗ»

#новости

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