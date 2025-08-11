Xiaomi доставила чуть более 6000 электромобилей YU7 за первый месяц после старта продаж — за первые 72 часа было более 315 тысяч предзаказов

Срок доставки автомобиля может превышать десять месяцев. Источник: Reuters26 июня 2025 года Xiaomi отчиталась, что получила более 200 тысяч предзаказов на кроссовер YU7 через три минуты после начала продаж — в первые 72 часа их число превысило 315 тысяч. При этом за июль 2025-го клиентам доставили «всего» 6024 электромобиля, пишет CarNewsChina.Количество доставленных автомобилей «резко контрастирует» с количеством предзаказов, отмечает издание. По состоянию на август 2025-го срок доставки Xiaomi YU7 «превышает десять месяцев».В июле 2025 года некоторые покупатели, предзаказавшие YU7, потребовали вернуть деньги из-за «долгого» ожидания. Они узнали предполагаемые сроки доставки только после внесения невозвратного депозита.В августе 2025 года клиенты пожаловались на Xiaomi в соцсетях. Компания уведомила тех, кто внёс депозит, о необходимости выплатить оставшуюся сумму в течение 30 дней — иначе их предзаказы будут отменены.Электрический кроссовер Xiaomi YU7 представили в мае 2025 года. Запас хода у YU7 — 835 км, у YU7 Pro — 770 км, у YU7 Max — 760 км. Стоимость базовой версии начинается от 253,5 тысячи юаней ($35,3 тысячи, около 2,81 млн рублей по курсу ЦБ на 11 августа 2025 года).#новости #xiaomi