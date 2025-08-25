«АГР» начала собирать на заводе в Калужской области вторую модель российского бренда Tenet — кроссовер T4

Это аналог Chery Tiggo 4, пишет Telegram-канал «Автопоток».Источник: «АГР Холдинг»«АГР Холдинг» (бывшая «Фольксваген Груп Рус») объявила о старте производства полного цикла компактного кроссовера Tenet T4. Деталей о модели компания не привела.«АГР» представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с китайской Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го.В августе 2025-го компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7. Цена — от 2,68 млн рублей. Autonews отмечало, что внешне автомобиль похож на Chery Tiggo 7L — и обе модели «практически идентичны по техническим характеристикам».В начале августа 2025 года компания «вживую» показала кроссовер Tenet T8. Этот автомобиль похож на китайский Chery Tiggo 8 Plus, писало «Авто.ру».Tenet T7. Источник: Tenet#новости #tenet