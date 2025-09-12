Российский бренд Tenet открыл продажи кроссоверов T8, сборку которых наладил на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области

Это «перелицованный Tiggo 8 Pro Max», пишет Autonews.Источник здесь и далее: «АГР»О старте продаж сообщила компания. Tenet T8 — это семиместный кроссовер с полным приводом. Автомобиль оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.Autonews отмечает, что модель — это «перелицованный Tiggo 8 Pro Max». Машина представлена в комплектациях Prime по цене 3,54 млн рублей и Ultra по цене 3,79 млн рублей.Первая включает панорамную крышу с люком, систему панорамного обзора 540°, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, обогрев всей поверхности лобового и заднего стёкол, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма и другие опции. Вторая — в том числе функцию вентиляции сидений, проекционный дисплей и системы помощи водителю (ADAS).«АГР Холдинг» (бывшая «Фольксваген Груп Рус») представил бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с китайской Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го. В августе компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7 и T4.#новости #tenet