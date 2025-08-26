Российский бренд Tenet открыл продажи кроссоверов T4, которые собирают на заводе в Калужской области

Цена — от 2,22 млн рублей.Источник здесь и далее: Tenet / AutonewsО запуске производства полного цикла второй модели бренда Tenet — компактного кроссовера T4 — «АГР Холдинг» (бывшая «Фольксваген Груп Рус») объявила 25 августа 2025 года. Теперь сообщила о старте продаж, пишет Autonews.Машина представлена в двух комплектациях — Active по цене 2,22 млн рублей и Prime стоимостью 2,35 млн рублей. Есть гарантия на три года или 150 тысяч км пробега.Как отмечает издание, Tenet T4 — аналог Chery Tiggo 4: «внешне они различаются разве что шильдиками и эмблемами». В автомобиле установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. в паре с шестиступенчатой преселективной коробкой передач DCT. Привод — передний.Базовая версия Active оснащена светодиодными фарами, камерой заднего вида, парктрониками, функцией дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, бесключевого запуска двигателя кнопкой, датчиком света, круиз-контролем, подогревом передних сидений и кондиционером.В Prime-версии также есть электропривод складывания зеркал, передние датчики парковки, система кругового обзора, обогрев всех сидений и двухзонный климат-контроль.«АГР» представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с китайской Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го. В августе компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7. Ещё одна представленная модель бренда — россовер Tenet T8.#новости #tenet