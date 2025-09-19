Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Xiaomi отзовёт почти 116,9 тысячи электромобилей SU7 из-за «опасений» по поводу неправильной работы системы помощи водителю

У автомобилей обновят ПО.

Источник: Xiaomi 
  • Речь о седанах SU7 Standard Edition, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года, пишет CarNewsChina. Компания показала электромобиль в декабре 2023-го, продажи открыли в марте 2024-го.
  • Причина — потенциальные проблемы с системой помощи водителю: «при определённых обстоятельствах» она может некорректно распознавать «нестандартные дорожные ситуации» или реагировать на них.
  • Xiaomi планирует решить проблему с помощью удалённого обновления ПО. Затронутых клиентов проинформируют по SMS и в приложении.
  • У китайской компании также есть спортивная версия SU7 Ultra. В мае 2025-го она показала электрический кроссовер YU7. В Xiaomi сообщали, что получили более 200 тысяч предзаказов на эту модель через три минуты после объявления цен.
  • Правда, доставляют автомобили, по словам покупателей, долго: некоторые потребовали вернуть из-за этого деньги. По данным CarNewsChina, за первый месяц доставили лишь 6000 машин.

#новости #xiaomi

5
1
1
51 комментарий