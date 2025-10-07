Популярное
Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Драйв» заработал в Нижнем Новгороде

Каршеринг запустился по франшизной модели.

Источник: «Яндекс Драйв»
  • Пользователи могут арендовать 200 автомобилей Haval Jolion и Omoda S5, рассказал каршеринг.

  • Зона его работы охватывает Нижний Новгород, включая международный аэропорт имени Чкалова, Бор и другие пригороды.

  • Доступна аренда на короткий срок по тарифу «Минуты» и на длительный по тарифу «Часы и дни».

  • Арендовать машину могут водители старше 18 лет с водительским удостоверением категории В, стаж не нужен.

  • Нижний Новгород стал 12 городом, где работает «Яндекс Драйв». Он запустился по франшизной модели: партнёры берут на себя операционное обслуживание машин, сервис — предоставляет технологии.

  • «Драйв» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калиниграде, Перми, Челябинске, Ижевске и Тюмени.

