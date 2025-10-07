«Яндекс Драйв» заработал в Нижнем Новгороде

Каршеринг запустился по франшизной модели.Источник: «Яндекс Драйв» Пользователи могут арендовать 200 автомобилей Haval Jolion и Omoda S5, рассказал каршеринг.Зона его работы охватывает Нижний Новгород, включая международный аэропорт имени Чкалова, Бор и другие пригороды.Доступна аренда на короткий срок по тарифу «Минуты» и на длительный по тарифу «Часы и дни».Арендовать машину могут водители старше 18 лет с водительским удостоверением категории В, стаж не нужен.Нижний Новгород стал 12 городом, где работает «Яндекс Драйв». Он запустился по франшизной модели: партнёры берут на себя операционное обслуживание машин, сервис — предоставляет технологии.«Драйв» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калиниграде, Перми, Челябинске, Ижевске и Тюмени.#новости #яндексдрайв