Таня Боброва
Транспорт

«АвтоВАЗ» начал поставлять в таксопарки первые Lada Aura

С марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси.

«АвтоВАЗ» показал Lada Aura для такси на ПМЭФ-2025. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.autonews.ru%2Fnews%2F685275ba9a794733783fc8ac&postId=2606620" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
  • «АвтоВАЗ» поставил первые 20 автомобилей в партнёрские таксопарки сервиса «Яндекс Такси» в Москве и Воронеже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Всего она планирует поставить 250 седанов Lada Aura.
  • Машины поставляют в комплектации Premier с тканевой обивкой сидений и максимальным набором опций. По словам компании, которые приводит Autonews, пока Lada Aura будет представлена в тарифе «Комфорт». Автомобили обклеят в жёлтый цвет.
  • «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Aura на базе Lada Vesta осенью 2024 года. Автомобиль оснащён двигателем объёмом 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Начальная цена — 2,6 млн рублей, сообщала тогда компания. По данным «Автостата», за январь-август 2025 года в России продали 792 автомобиля: 53% из них купили физлица, 47% — юрлица.
  • С марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси. Для некоторых регионов действует отсрочка. В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси: в него попали 22 модели брендов Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Ведомство будет его обновлять.
  • «Ъ» писал, что бизнес попросил власти отложить требование по локализации такси для самозанятых и ИП до 2030 года — многие водители просто не смогут позволить себе новый отечественный автомобиль.
Артур Томилко
Транспорт
Участники рынка такси предупредили, что после вступления в силу закона о локализации машин из отрасли могут уйти до 20% водителей

А стоимость поездок вырастет на на 20-30%.

