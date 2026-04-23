Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

«Атом» открыл предпродажи своих электромобилей — забронировать машину можно за 150 тысяч рублей

Сумму учтут в итоговой стоимости.

Источник: «Атом»
  • Компания объявила о «старте открытых предпродаж» — возможности забронировать электромобиль «с гарантией покупки в 2026 году».
  • По словам «Атома», количество запланированных к выпуску в 2026 году машин «уже определено и вряд ли будет пересмотрено». Сколько именно автомобилей рассчитывают выпустить, компания не уточнила. В Минпромторге говорили о планах собрать 5000-6000 машин в 2026-м.
  • «Атом» представил прототип своего первого электромобиля в мае 2023 года. Летом того же года открыл предзаказ — нужно было заполнить анкету и внести 7000 рублей. В январе 2024-го производитель говорил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов. В декабре 2025-го «КамАЗ» рассказал о старте предпродаж первой партии «Атома» для сотрудников компании.
  • Машины будут собирать на заводе «Москвич». Первые автомобили получат те, кто оформил предзаказ в 2023 году, а также партнёры по каршерингу, таксопарки и региональные власти для пилотного тестирования. Для «закрытой группы предзаказа» цена составляет 3,9 млн рублей, писало ТАСС. Компания также планирует запустить подписку на машины.
Фото: первый предсерийный электромобиль «Атом», который сошёл с конвейера в Москве

Компания готовится к старту серийного производства.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.autonews.ru%2Fnews%2F692833269a7947bfa0ba9176&postId=2620934" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">«Атом» / Autonews</a>

20
7
5
3
61 комментарий