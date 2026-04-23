«Атом» открыл предпродажи своих электромобилей — забронировать машину можно за 150 тысяч рублей

Сумму учтут в итоговой стоимости.Источник: «Атом»Компания объявила о «старте открытых предпродаж» — возможности забронировать электромобиль «с гарантией покупки в 2026 году».По словам «Атома», количество запланированных к выпуску в 2026 году машин «уже определено и вряд ли будет пересмотрено». Сколько именно автомобилей рассчитывают выпустить, компания не уточнила. В Минпромторге говорили о планах собрать 5000-6000 машин в 2026-м.«Атом» представил прототип своего первого электромобиля в мае 2023 года. Летом того же года открыл предзаказ — нужно было заполнить анкету и внести 7000 рублей. В январе 2024-го производитель говорил, что получил 105 тысяч предзаказов от b2b- и b2c-клиентов. В декабре 2025-го «КамАЗ» рассказал о старте предпродаж первой партии «Атома» для сотрудников компании.Машины будут собирать на заводе «Москвич». Первые автомобили получат те, кто оформил предзаказ в 2023 году, а также партнёры по каршерингу, таксопарки и региональные власти для пилотного тестирования. Для «закрытой группы предзаказа» цена составляет 3,9 млн рублей, писало ТАСС. Компания также планирует запустить подписку на машины.Таня БоброваТранспорт27.11.2025Фото: первый предсерийный электромобиль «Атом», который сошёл с конвейера в Москве Компания готовится к старту серийного производства.#новости #атом