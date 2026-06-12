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Таня Боброва
Транспорт

Сервис беспилотных такси Waymo запустил в США подписку за $30 в месяц

Компания пытается монетизировать дорогостоящие беспилотные технологии и сохранить лидерство на американском рынке, отмечает Bloomberg.

Источник: Waymo
Источник: Waymo
  • Программа Waymo Premier пока работает только по приглашениям и включает приоритетную подачу автомобиля, 10% кешбэка за каждую поездку (в часы пик — больше, но сколько, компания не уточнила), ранний доступ к сервису в новых городах и до пяти бесплатных отмен заказов в месяц. Об этом рассказали в Waymo (материнская компания — Alphabet).
  • Цена Waymo Premier — $29,99 в месяц (около 2157 рублей по курсу ЦБ на 12 июня 2026 года). Изначально оформить подписку смогут «избранные пользователи» в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе. Использовать её — в десяти городах, где работает сервис, уточняет The Verge.
  • Оно приводит слова автора The Driverless Digest Гарри Кэмпбелла. Тот отмечает: у Waymo «небольшая, но страстная» база клиентов, чью лояльность она пытается поддержать в условиях расширения на новые рынки.
  • Издание же указывает, что сервис всегда был «по-своему премиальным»: в его парке — Jaguar I-Pace (в мае 2026 года Waymo также начал тестировать среди пользователей поездки на Ojai — минивэне Zeekr RT), а цены обычно были на 30-40% выше, чем в такси с водителем при заказе в Uber и Lyft. Правда, недавно стоимость снизили — теперь поездки на 12-13% дороже, добавляет The Verge.
  • По словам Bloomberg, которое ссылается на агрегатор Obi, медианная стоимость поездки на Waymo в районе залива Сан-Франциско на конец 2025 года составляла $17,25 (1240 рублей). Чтобы «окупить» подписку, пользователю нужно совершать около четырёх поездок в неделю с 10% кешбэка, подсчитало агентство.
Евгения Евсеева
Транспорт
Сервис беспилотных такси Waymo привлёк $16 млрд при оценке в $126 млрд

Предыдущий раунд состоялся в октябре 2024 года: тогда сервис привлёк $5,6 млрд при оценке в $45 млрд.

Источник: Bloomberg 

#новости #waymo

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