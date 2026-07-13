Сервис WB Taxi от Wildberries заработал для всех пользователей в столице Беларуси

Его тестировали с лета 2025 года. Источник: av.by WB Taxi теперь доступен всем жителям Минска, сообщает Telegram-канал «WB Глобал». С июля 2025 года сервис работал только для пользователей маркетплейса — нужно было авторизоваться на сайте, оставить заявку и дождаться одобрения.Приложение сервиса можно скачать в местном Google Play и App Store. После этого надо зарегистрироваться — понадобится белорусский номер.Кроме этого, компания расширила географию WB Taxi в Узбекистане — теперь сервис доступен также в Бухаре.В марте 2026 года сервис заработал для всех пользователей в столице Узбекистана. В том же месяце его начали тестировать в Кыргызстане.В декабре 2025-го «Известия» со ссылкой на источники писали, что Wildberries & Russ в 2026 году может запустить собственный такси-сервис и в России. Но в объединённой компании говорили, что сосредоточены на тестировании в Беларуси и Узбекистане, «говорить о запуске в России пока не приходится».#новости #wbtaxi #wildberries