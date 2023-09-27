Транспорт
Таня Боброва

«Атом» показал функциональный образец платформы своего электромобиля Статьи редакции

Для тестов сделали 13 экземпляров, испытания продлятся до середины 2024 года.

Источник: «Атом»
  • Компания начала тестирование функциональных образцов платформы, испытания будут проходить на специальных полигонах в России и Китае и продлятся до середины 2024 года. Об этом пишет Autonews со ссылкой на производителя.
  • Всего «Атом» сделал 13 экземпляров, каждый образец — «это фактически готовая основа электромобиля с двигателем, батареей и со всей сопутствующей электроникой», отметили в компании.
  • Испытания включают настройку шасси, системы термостатирования и электродвигателя, калибровку рулевого управления и системы торможения, а также ADAS (система помощи водителю).
Источник: «Атом»
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Длина автомобиля — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
  • Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины. Приём предзаказов завершат 30 сентября 2023-го, уточняет Autonews.
Источник: Autonews

#новость #атом

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79 комментариев
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 Diana Antonyan

Я до сих пор не поняла, почему на вс столь токсичная аудитория ))) открываешь любые комменты под любым постом и первое, что бросается в глаза - это хейт. Why?

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Кузя

потому что здесь много беженцев с TJ, борцов из соседней страны, релокантов которым почему то очень надо доказать, что в РФ все жопа, непонятно правда нахрена.

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4 комментария
Zloy Marketolog

Так может говорить только человек, который не был на Пикабу)

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4 комментария
Score of Doom

Токсичная аудитория? Вам сколько лет, девушка? Зайдите в любой подростковый форум, там такое общение как на VC будет считаться интеллигентным.

Если люди задают вопросы или шутят - это не токсичность, токсичность это закатывание глаз и фыркание, когда человек спрашивает "очевидный" (для вас) вопрос и вы вместо ответа начинаете заниматься мозготрахом, как некоторые учителя в школах\университетах.

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3 комментария
Stas Sokolov

Вообще то это и есть главная фича VC :)

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2 комментария
Владимир Зыков

Не токсичным людям есть чем заняться, кроме создания комментариев.

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6 комментариев
Muvandr

Любая закрытая туссовочка становится токсичной. Плюс тут много релокантов и гостей из одной соседней страны

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Док

К сожалению, это зеркало нашего общества, а именно агрессивный, молодой, соевый пролетариат. Им с детства родители внушали их исключительность, а тут по прошествии 23-24 лет оказалось, что нужно еще и работать и крутиться самому.
А так как время на получение навыков они прое..ли в майнкрафте или доте, то теперь у них виноват президент, правительство, страна (нужное подчеркнуть).

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дед Мазай и муравьеды

Вот в этой публикации, где хейт? Есть вполне конструктивная критика, но критика - это не хейт. За исключением разве что коммента Владимира Зыкова, но это исключение.

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Нейрослав Жепетеев

Вы видимо на Пикабу не заходили, где если просто точку поставить, то спустя сутки аккаунт будет заминусован и заблокирован с причиной: "Пошёл на буй"
А вообще годика три назад тут тихо было. Многие с TJ перебрались, а кто-то просто злой. Да и срали тут на своих всегда. Портал про бЫзнес же.

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Эльдар Рязанов

Таков весь рунет, vc сравнительно безобидный сайт

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Невероятный Блондин

Потому что это естественная среда обитания, глупенькая 🤗🫠

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Eddie II

Добро пожаловать в русскоязычный сегмент интернета. Впервые тут?)

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ingeniare

Потому что с 90-х постоянно на*бывают, станешь тут токсичным

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Unknown

Надо срочно обосрать эту новость

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Muvandr

Там уже Харви справился)

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1 комментарий
Voin Mraka

новость отличная, и телевизор на руле отличный ;-)

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1 комментарий
Просто Харви

Главное в этом это даже не сам электроавтомобиль, а инфраструктура для него.
В России ее не будет еще десятилетия.

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Евгений Фрост

Тем временем в Питере электрозарядок больше чем АЗС...

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7 комментариев
Варя Исаева

Смотря где. В Москве оборудовано

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4 комментария
Mike Amir

хорошая новость; обосруть эту новость - смысл жизни некоторых на вс

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Zloy Marketolog
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Невероятный Блондин

Смываемая туалетная втулка 🫢

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Владимир Зыков

Атом уже есть, а ядро будет?

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Yury Kornev

Если есть атом, то есть и ядро. Физику вспомните.

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1 комментарий
under construction

как-то очень странно оно выглядит.

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A V

Вы нам зубы не заговариваете. Сразу пишите ценник и сколько распилят

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Вадимов Вадим

Ж-Мобиль? или Ё-Мобиль 2.0 ?

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Вадим Д.

Хм, ну молодцы. Через пару месяцев сделают ещё один функциональный образец, а через годик функционирующую модель? К 2100 все бюджеты будут освоены.

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Roman

Не, думаю доделают относительно быстро и будет ездить

Сейчас машину сделать нереально проще, чем 10 лет назад. Купил коробку/тормоза в Китае, переделки какого-то ZF, электрику у бош, батарейки у корейцев, морду у Яндекса. Дальше вопрос железа, в смысле кузова, но у нас есть, и отделки, она есть в Китае. Короче верим, пусть будет, с текущей конской наценкой на Китай мб даже будет рыночный смысл, потому что если китайцы подешевеют, то не будет

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дед Мазай и муравьеды

Объясняю, почему это плохо. Потому что электромобили 1) долго заряжаются, 2) запас хода минимален, 3) производство аккумуляторов предельно токсично, 3) электричество дешевое и слабо наполняет казну налогами.

Гораздо лучше биотопливо - 1) экологично во всех отношениях, 2) наполнение бака по времени - как у бензинового, 3) запас хода как у бензинового, 4) по стоимости пока неизвестно. Но три преимущества из четырех - это уже солидный перевес.

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Zloy Marketolog

В задаче "у нас своих илонов масков полно" не важно будет ли эта фигня в дальнейшем ездить)

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3 комментария
Кузя

А как быть с китайцами которые заявляют что у некоторых их тачек запас хода 800-1100 км?
И если не ошибаюсь биотопливо хранится все пару месяцев, а так да было бы прикольно

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1 комментарий
Yury Kornev

1. Ага, 15-25 минут на быстрой зарядке и можно проехать еще километров 200-400.
2. запас хода - сейчас уже поискть надо электрички которые проходят меньше 200км (только старые и с убитыми аккумуляторами)
3. А то производство бензина\биотоплива это прям не токсично
4. Странный аргумент, но он хотя бы похож на аргумент.

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1 комментарий
Vadim

Будет очередь на электрозаправки недельная...

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Владимир Зыков

Неудобно наверно, тестировщикам ездить будет. На такой железке только медведю норм будет. И число странное 13!

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ArtYk.inTrade

Ядерный двигатель будет, чтоб с Крыма до Сибири доехать без дозаправки.

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Patricia Garcia

Е- мобиль ?

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Roman Orlov

Он существовал (в тех экземплярах, что сделали) в отрыве от инфраструктуры и желания эту инфраструктуру активно развивать со стороны государства.

Сейчас другая совсем история.

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Patricia Garcia
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Patricia Garcia

автомобильный всероссийский альянс avva

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76 комментариев
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