«Атом» показал функциональный образец платформы своего электромобиля Статьи редакции
Для тестов сделали 13 экземпляров, испытания продлятся до середины 2024 года.
- Компания начала тестирование функциональных образцов платформы, испытания будут проходить на специальных полигонах в России и Китае и продлятся до середины 2024 года. Об этом пишет Autonews со ссылкой на производителя.
- Всего «Атом» сделал 13 экземпляров, каждый образец — «это фактически готовая основа электромобиля с двигателем, батареей и со всей сопутствующей электроникой», отметили в компании.
- Испытания включают настройку шасси, системы термостатирования и электродвигателя, калибровку рулевого управления и системы торможения, а также ADAS (система помощи водителю).
- «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Длина автомобиля — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
- Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины. Приём предзаказов завершат 30 сентября 2023-го, уточняет Autonews.
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Я до сих пор не поняла, почему на вс столь токсичная аудитория ))) открываешь любые комменты под любым постом и первое, что бросается в глаза - это хейт. Why?
потому что здесь много беженцев с TJ, борцов из соседней страны, релокантов которым почему то очень надо доказать, что в РФ все жопа, непонятно правда нахрена.
Так может говорить только человек, который не был на Пикабу)
Токсичная аудитория? Вам сколько лет, девушка? Зайдите в любой подростковый форум, там такое общение как на VC будет считаться интеллигентным.
Если люди задают вопросы или шутят - это не токсичность, токсичность это закатывание глаз и фыркание, когда человек спрашивает "очевидный" (для вас) вопрос и вы вместо ответа начинаете заниматься мозготрахом, как некоторые учителя в школах\университетах.
Вообще то это и есть главная фича VC :)
Не токсичным людям есть чем заняться, кроме создания комментариев.
Любая закрытая туссовочка становится токсичной. Плюс тут много релокантов и гостей из одной соседней страны
К сожалению, это зеркало нашего общества, а именно агрессивный, молодой, соевый пролетариат. Им с детства родители внушали их исключительность, а тут по прошествии 23-24 лет оказалось, что нужно еще и работать и крутиться самому.
А так как время на получение навыков они прое..ли в майнкрафте или доте, то теперь у них виноват президент, правительство, страна (нужное подчеркнуть).
Вот в этой публикации, где хейт? Есть вполне конструктивная критика, но критика - это не хейт. За исключением разве что коммента Владимира Зыкова, но это исключение.
Вы видимо на Пикабу не заходили, где если просто точку поставить, то спустя сутки аккаунт будет заминусован и заблокирован с причиной: "Пошёл на буй"
А вообще годика три назад тут тихо было. Многие с TJ перебрались, а кто-то просто злой. Да и срали тут на своих всегда. Портал про бЫзнес же.
Таков весь рунет, vc сравнительно безобидный сайт
Потому что это естественная среда обитания, глупенькая 🤗🫠
Добро пожаловать в русскоязычный сегмент интернета. Впервые тут?)
Потому что с 90-х постоянно на*бывают, станешь тут токсичным
Надо срочно обосрать эту новость
Там уже Харви справился)
новость отличная, и телевизор на руле отличный ;-)
Главное в этом это даже не сам электроавтомобиль, а инфраструктура для него.
В России ее не будет еще десятилетия.
Тем временем в Питере электрозарядок больше чем АЗС...
Смотря где. В Москве оборудовано
хорошая новость; обосруть эту новость - смысл жизни некоторых на вс
Смываемая туалетная втулка 🫢
Атом уже есть, а ядро будет?
Если есть атом, то есть и ядро. Физику вспомните.
как-то очень странно оно выглядит.
Вы нам зубы не заговариваете. Сразу пишите ценник и сколько распилят
Ж-Мобиль? или Ё-Мобиль 2.0 ?
Хм, ну молодцы. Через пару месяцев сделают ещё один функциональный образец, а через годик функционирующую модель? К 2100 все бюджеты будут освоены.
Не, думаю доделают относительно быстро и будет ездить
Сейчас машину сделать нереально проще, чем 10 лет назад. Купил коробку/тормоза в Китае, переделки какого-то ZF, электрику у бош, батарейки у корейцев, морду у Яндекса. Дальше вопрос железа, в смысле кузова, но у нас есть, и отделки, она есть в Китае. Короче верим, пусть будет, с текущей конской наценкой на Китай мб даже будет рыночный смысл, потому что если китайцы подешевеют, то не будет
Объясняю, почему это плохо. Потому что электромобили 1) долго заряжаются, 2) запас хода минимален, 3) производство аккумуляторов предельно токсично, 3) электричество дешевое и слабо наполняет казну налогами.
Гораздо лучше биотопливо - 1) экологично во всех отношениях, 2) наполнение бака по времени - как у бензинового, 3) запас хода как у бензинового, 4) по стоимости пока неизвестно. Но три преимущества из четырех - это уже солидный перевес.
В задаче "у нас своих илонов масков полно" не важно будет ли эта фигня в дальнейшем ездить)
А как быть с китайцами которые заявляют что у некоторых их тачек запас хода 800-1100 км?
И если не ошибаюсь биотопливо хранится все пару месяцев, а так да было бы прикольно
1. Ага, 15-25 минут на быстрой зарядке и можно проехать еще километров 200-400.
2. запас хода - сейчас уже поискть надо электрички которые проходят меньше 200км (только старые и с убитыми аккумуляторами)
3. А то производство бензина\биотоплива это прям не токсично
4. Странный аргумент, но он хотя бы похож на аргумент.
Будет очередь на электрозаправки недельная...
Неудобно наверно, тестировщикам ездить будет. На такой железке только медведю норм будет. И число странное 13!
Ядерный двигатель будет, чтоб с Крыма до Сибири доехать без дозаправки.
Е- мобиль ?
Он существовал (в тех экземплярах, что сделали) в отрыве от инфраструктуры и желания эту инфраструктуру активно развивать со стороны государства.
Сейчас другая совсем история.
автомобильный всероссийский альянс avva