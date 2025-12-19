Росморречфлот закрыл линию между Сочи и турецким Трабзоном, по которой должен был курсировать паром Seabridge

У него было несколько попыток зайти в Сочи, но разрешение не дали ни разу.Источник фото: ТАССО решении структуры Минтранса сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Ранее в Росморречфлот обращался губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он отмечал, что пункт пропуска через границу «не укомплектован необходимым инспекционно-досмотровым оборудованием», что создаёт риск провоза «запрещённых материалов», а движение дополнительного транспорта «сильно повредит курорту».Seabridge пытался выполнить тестовый рейс в октябре 2025 года, но не смог зайти в Сочи. Кондратьев говорил, что рейс выполняли «без согласия принимающей стороны», а запуск международного грузопассажирского паромного сообщения «в нынешних условиях небезопасен и преждевременен».В первый за 14 лет полноценный рейс из Трабзона в Сочи паром вышел вечером 5 ноября. На борту находилось 20 пассажиров: 18 россиян и двое граждан Турции.С 10:00 мск 6 ноября Seabridge стоял на внешнем рейде у Сочи. В 15:00 мск 7 ноября зашёл на внутренний рейд, однако разрешение пришвартоваться в порту получить так и не смог.Обратный рейс в турецкий порт планировали на вечер 6 ноября, но путь назад паром начал лишь 9 ноября. Пассажиры провели на борту около пяти дней.#новости