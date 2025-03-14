Китайский чат-бот DeepSeek находится под пристальным вниманием властей Китая — The Information

По данным издания, власти участвуют в проверке потенциальных инвесторов и запрещают некоторым сотрудникам покидать страну.После шумихи вокруг рассуждающей модели R1, представленной в январе 2025 года, DeepSeek теперь работает в условиях более жёстких ограничений со стороны китайского правительства. Об этом пишет The Information, сообщение издания приводит TechCrunch.Например, некоторым сотрудникам DeepSeek запретили свободно выезжать за границу. Китайские власти же теперь участвуют в проверке потенциальных инвесторов компании.В марте 2025 года источники WSJ рассказали, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн не торопится привлекать инвестиции. Он якобы опасается, что посторонние будут сильно вмешиваться в решения компании. Вместе с тем он «осторожен» и в отношении инвесторов, близких к правительству, поскольку считает, что связь с Китаем может помешать глобальному развитию.В феврале 2025 года СМИ писали о встрече Си Цзиньпина с основателями DeepSeek и других компаний, в том числе Alibaba и Xiaomi. Председатель КНР заявил, что у частного бизнеса есть «широкие перспективы», чтобы «создавать богатство и возможности», а власти со своей стороны будут «поощрять, поддерживать и направлять развитие частного сектора».Перед этим безопасностью и возможной проблемой конфиденциальности данных DeepSeek заинтересовались регуляторы из разных стран. Власти Южной Кореи, например, заявили, что компания передавала данные корейских пользователей китайской ByteDance.#новости #deepseek