Журнал Time выбрал «человеком» года «архитекторов искусственного интеллекта»

На обложке — главы Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, xAI, Anthropic, AMD, Meta* и World Labs.На обложке справа — картина художника Джейсона Сейлера, обыгрывающая фотографию 1932 года «Обед на небоскребе». Источник: TimeЖурнал Time поместил на обложку восемь «архитекторов искусственного интеллекта»: главу Meta* Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лизу Су, главу xAI Илона Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга, гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, главу лаборатории Google DeepMind Демиса Хассабиса, главу Anthropic Дарио Амодея и основательницу World Labs Фэй-Фэй Ли.Издание отмечает, что в 2025 году дебаты исследователей о том, как ответственно использовать ИИ, «уступили место стремлению внедрить его как можно быстрее». Гонка усилилась после выхода языковой модели R1 от китайской DeepSeek. Развитие нейросетей и их повсеместное внедрение показало, что «пути назад нет и отказаться от них невозможно».Time выделяет вклад компании-производителя чипов Nvidia, которая первой в мире достигла капитализации в $5 трлн в октябре 2025 года. Среди достижений других компаний издание указывает переход OpenAI от лаборатории к коммерческой структуре, широкое внедрение ИИ-сводок Gemini в поисковик Google и совершенствование ИИ-функций внутри Instagram* и WhatsApp*.*Meta, которая владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена#новости