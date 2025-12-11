Популярное
Ася Карпова
AI

Журнал Time выбрал «человеком» года «архитекторов искусственного интеллекта»

На обложке — главы Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, xAI, Anthropic, AMD, Meta* и World Labs.

На обложке справа —  картина художника Джейсона Сейлера, обыгрывающая фотографию 1932 года «Обед на небоскребе». Источник: Time
  • Журнал Time поместил на обложку восемь «архитекторов искусственного интеллекта»: главу Meta* Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лизу Су, главу xAI Илона Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга, гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, главу лаборатории Google DeepMind Демиса Хассабиса, главу Anthropic Дарио Амодея и основательницу World Labs Фэй-Фэй Ли.
  • Издание отмечает, что в 2025 году дебаты исследователей о том, как ответственно использовать ИИ, «уступили место стремлению внедрить его как можно быстрее». Гонка усилилась после выхода языковой модели R1 от китайской DeepSeek. Развитие нейросетей и их повсеместное внедрение показало, что «пути назад нет и отказаться от них невозможно».
  • Time выделяет вклад компании-производителя чипов Nvidia, которая первой в мире достигла капитализации в $5 трлн в октябре 2025 года.
  • Среди достижений других компаний издание указывает переход OpenAI от лаборатории к коммерческой структуре, широкое внедрение ИИ-сводок Gemini в поисковик Google и совершенствование ИИ-функций внутри Instagram* и WhatsApp*.

*Meta, которая владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена

#новости

