Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати заключил «многомиллиардную» сделку с Nvidia на поставку чипов

Производитель чипов — один из инвесторов Thinking Machines Lab.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и соосновательница Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Nvidia
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и соосновательница Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Nvidia
  • Nvidia и Thinking Machines Lab объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, которое предусматривает развёртывание чипов Nvidia Vera Rubin мощностью как минимум 1 ГВт. Оно запланировано на начало 2027 года. Reuters оценивает 1 ГВт примерно в $50 млрд.
  • В Nvidia также отметили, что инвестировали «значительную сумму» в Thinking Machines Lab, но сколько именно, не раскрыли. Летом 2025 года стартап привлёк $2 млрд в «посевном» раунде при оценке в $12 млрд. Среди инвесторов тогда называли и Nvidia.
  • В ноябре того же года источники Bloomberg говорили, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд. Правда, по данным Sources, стартап испытывает трудности с привлечением нового раунда финансирования.
  • Бывший техдиректор OpenAI Мира Мурати объявила о запуске Thinking Machines Lab в феврале 2025 года. В анонсе говорилось, что он сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей». В октябре показали первый продукт — «гибкий API для настройки языковых моделей» Tinker.
  • В январе 2026-го Мурати объявила об уходе из Thinking Machines Lab Баррета Зофа — сооснователя и технического директора. Тогда же из компании ушли ещё один сооснователь Люк Метц и сотрудник Сэм Шёнхольц. Все трое вернулись в OpenAI. Источники Sources отмечали: у стартапа нет чёткой продуктовой и бизнес-стратегии.
Полина Лааксо
Карьера
От найма в Tesla и OpenAI к собственному стартапу с оценкой в $12 млрд: коротко о карьерном пути Миры Мурати

Конспект заметки Fortune об основательнице Thinking Machines Lab.

Мира Мурати. Источник фото: Inc

#новости #thinkingmachineslab

2
2
7 комментариев