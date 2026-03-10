Стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати заключил «многомиллиардную» сделку с Nvidia на поставку чипов

Производитель чипов — один из инвесторов Thinking Machines Lab.Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и соосновательница Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: NvidiaNvidia и Thinking Machines Lab объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, которое предусматривает развёртывание чипов Nvidia Vera Rubin мощностью как минимум 1 ГВт. Оно запланировано на начало 2027 года. Reuters оценивает 1 ГВт примерно в $50 млрд.В Nvidia также отметили, что инвестировали «значительную сумму» в Thinking Machines Lab, но сколько именно, не раскрыли. Летом 2025 года стартап привлёк $2 млрд в «посевном» раунде при оценке в $12 млрд. Среди инвесторов тогда называли и Nvidia.В ноябре того же года источники Bloomberg говорили, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд. Правда, по данным Sources, стартап испытывает трудности с привлечением нового раунда финансирования.Бывший техдиректор OpenAI Мира Мурати объявила о запуске Thinking Machines Lab в феврале 2025 года. В анонсе говорилось, что он сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей». В октябре показали первый продукт — «гибкий API для настройки языковых моделей» Tinker.В январе 2026-го Мурати объявила об уходе из Thinking Machines Lab Баррета Зофа — сооснователя и технического директора. Тогда же из компании ушли ещё один сооснователь Люк Метц и сотрудник Сэм Шёнхольц. Все трое вернулись в OpenAI. Источники Sources отмечали: у стартапа нет чёткой продуктовой и бизнес-стратегии.Полина ЛааксоКарьера05.10.2025От найма в Tesla и OpenAI к собственному стартапу с оценкой в $12 млрд: коротко о карьерном пути Миры Мурати Конспект заметки Fortune об основательнице Thinking Machines Lab.#новости #thinkingmachineslab