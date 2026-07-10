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Евгения Евсеева
AI

OpenAI с 9 августа 2026 года закроет ИИ-браузер ChatGPT Atlas — спустя почти год после запуска

Причины компания не объяснила.

Источник: OpenAI 
Источник: OpenAI 
  • О закрытии браузера компания объявила вместе с анонсом нового агента ChatGPT Work. Как пишет The Verge, ChatGPT Atlas прекратит работу с 9 августа 2026 года.
  • Вместо этого браузерные возможности внедрят в другие сервисы — в том числе в приложение для ChatGPT.
  • OpenAI представила браузер в октябре 2025 года: среди его особенностей была возможность открыть боковую панель с чат-ботом ChatGPT в любом окне.
  • Компания «скорее всего» пришла к выводу, что браузер — «всего лишь функция», а не конечная цель для OpenAI, отмечает TechCrunch. The Verge пишет, что разработчик ChatGPT стремится закрыть количество «побочных» продуктов и догнать Anthropic.
  • В марте 2026 года OpenAI отложила выпуск «режима для взрослых» в ChatGPT, а также решила закрыть сервис Sora для генерации видео — в том числе, чтобы высвободить мощности.
Артур Томилко
ChatGPT
OpenAI запланировала объединить ChatGPT, ИИ-агента Codex и браузер Atlas в «суперприложение» для ПК — WSJ

Компания хочет «упростить» пользовательский опыт, и сконцентрировать ресурсы вокруг единого продукта, чтобы эффективней конкурировать с Anthropic.

Фото Unsplash 

#новости #openai #atlas

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