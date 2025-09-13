Bloomberg: из Apple уйдёт старший директор по ИИ Робби Уокер — он отвечал за Siri и работал над новым поисковым сервисом

Причины ухода Уокера неизвестны, но они могут быть связаны с задержками внедрения ИИ в продукты компании. Фото BloomebrgОбозреватель Bloomberg Марк Гурман называет Уокера одним из самых высокопоставленных менеджеров в подразделении Apple по ИИ. Он напрямую подчинялся главе отдела Джону Джанандреа до того, как полномочия последнего передали вице-президенту по разработке Крейгу Федериги.Уокер курировал работу над голосовым помощником Siri, а затем возглавил команду, разрабатывающую новый поисковый сервис Apple на базе ИИ, который планируют запустить в 2026 году. В настоящее время он занимает должность старшего директора и отвечает за отдел ответов, информации и знаний. По словам источников Гурмана, Уокер покинет Apple в октябре 2025 года. В компании эту информацию комментировать отказались.Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence в июне 2024 года. Релиз функций постоянно откладывали, и в итоге первые вышли только в октябре. Из-за жалоб на неточности некоторые пришлось отключать. А в марте 2025-го Гурман писал, что «по-настоящему модернизированную» Siri «уровня ChatGPT» выпустят не раньше 2027 года — и это в «лучшем случае». Уокер признавал задержки с обновлениями Siri и сравнивал усилия команды с попыткой «установить рекорд по дальности плавания». После этого Apple провела перестановки в команде, которая отвечала за ИИ-функции, и начала изучать возможность партнёрства со сторонними разработчиками, в том числе с OpenAI и Anthropic.Компания также рассматривала возможность приобретения ИИ-стартапов. Переговоры вели с Perplexity, Thinking Machines Lab бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, французским Mistral AI. Детали обсуждений и их результаты пока неизвестны.В августе 2025 года источники Bloomberg рассказали, что Apple начала обсуждать возможность использовать Gemini для обновлённой Siri.Таня БоброваApple12 сентApple отложила предзаказы на iPhone Air в Китае — местные регуляторы пока не одобрили использование eSIM Смартфон не поддерживает обычные SIM-карты.#новости