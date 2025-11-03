Мои сыновья вовлечены в крипту гораздо глубже, чем я. Я мало что знаю, но одно ясно точно: это гигантский рынок. Если лидером не будем мы, им станет Китай, Япония или кто-нибудь ещё. Так что я поддерживаю [его развитие] на 100%. <...>

[Чжао] уважают. Он успешный парень. А его отправили в тюрьму, подставили. <...> Я его совсем не знаю и не думаю, что встречал. Может, конечно, и видел, но не помню такого и понятия не имею, кто он. Мне сказали, что он — rак я и многие другие — жертва злобной группки людей из администрации Байдена.