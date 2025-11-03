Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Крипто

«Я его совсем не знаю»: Трамп признался, что не знает помилованного им основателя Binance, но считает его «жертвой»

Джо Байден — предшественник Трампа — устроил во время своего президентского срока «охоту на ведьм», заявил он.

Трамп и О'Доннелл. Источник фото: CBS News
Трамп и О'Доннелл. Источник фото: CBS News
  • Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао в середине октября 2025 года. Снятие судимости может помочь криптобирже вернуться на американский рынок. Тюремный срок в четыре месяца предприниматель отбыл в 2024 году, признав вину и сотрудничая со следствием.
  • На вопрос журналистки CBS News Норы О'Доннелл, почему тот помиловал Чжао, президент США ответил, что «не знает, кто он такой», но «слышал», что это «жертва» репрессивной политики в отношении криптовалют со стороны администрации Байдена.

Мои сыновья вовлечены в крипту гораздо глубже, чем я. Я мало что знаю, но одно ясно точно: это гигантский рынок. Если лидером не будем мы, им станет Китай, Япония или кто-нибудь ещё. Так что я поддерживаю [его развитие] на 100%. <...>

[Чжао] уважают. Он успешный парень. А его отправили в тюрьму, подставили. <...> Я его совсем не знаю и не думаю, что встречал. Может, конечно, и видел, но не помню такого и понятия не имею, кто он. Мне сказали, что он — rак я и многие другие — жертва злобной группки людей из администрации Байдена.

Дональд Трамп
  • О'Доннелл напомнила, что основателя Binance приговорили к тюрьме за нарушение антиотмывочных законов. Криптобиржа «подорвала нацбезопасность страны» и позволила торговать террористам.
  • В октябре 2025-го WSJ писало, что предпринимателя помиловали за «сотрудничество» с криптопроектом семьи Трампа World Liberty Financial и «продвижение» его стейблкоина. Журналистка указала и на это, подметив, что это уже похоже на схему.
  • Трамп подчеркнул: приговор вынесли при «коррумпированном» правительстве Байдена — «худшего президента в истории США». Сам он «ничего об этом не знает, потому что был занят другим». На вопросы о текущих коррупционных рисках отвечать напрямую не стал.
Виктория Ли
Крипто
Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао за «продвижение» стейблкоина USD1 и «сотрудничество» с его компанией World Liberty — WSJ

По словам источников издания, решение вызвало удивление среди сотрудников администрации Трампа.

Источник: Bloomberg

#новости

1
8 комментариев