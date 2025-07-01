VK добавила мессенджер Max в свою программу поиска уязвимостей

Максимальное вознаграждение по ней составляет 5 млн рублей. Программа предполагает поиск уязвимостей в мобильном приложении и десктопной версии Max. Она представлена на платформах Standoff Bug Bounty, BI.Zone Bug Bounty и BugBounty.ru, сообщили в VK.Размер вознаграждения зависит от критичности уязвимости — «с особым фокусом на защищённости пользовательских данных», отметили в компании. Минимальная сумма — 30 тысяч рублей, максимальная — 5 млн рублей, следует из данных BI.Zone.В марте 2025 года «Ведомости» рассказали о запуске мессенджера Max от VK, который должен стать «аналогом китайского WeChat». Бета-версия сервиса появилась в магазинах приложений в том же месяце. Полноценная презентация запланирована на лето 2025-го.В июне Госдума приняла закон о создании национального мессенджера, в который планируют интегрировать государственные услуги, а также финансовые и коммерческие сервисы. Затем его подписал Владимир Путин. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, развивать национальный мессенджер будут на базе Max. На ПМЭФ в середине июня НСПК и VK договорились протестировать в мессенджере переводы по СБП.30 июня разработчики Max сообщили, что в нём зарегистрировался 1 млн пользователей. Большинство — владельцы смартфонов на Android.#новости #max