Банк России также планирует ограничить продажу физлицам продуктов без полной и достоверной информации о рисках.

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Центробанк разработал законопроект, в котором предложил ввести ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг, сообщает VTimes со ссылкой на документ.

Проект закона регулятор разослал участникам рынка. Изданию информацию о создании законопроекта подтвердили два крупных брокера, а также председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно документу, до конца 2022 года брокеры смогут исполнить поручение неквалифицированных инвесторов только на покупку этих бумаг:

Российских акций, включенных в котировальные списки бирж;

Иностранных акций, которые допущены к обращению в России или в в один из входят в один из иностранных фондовых индексов (список составит ЦБ);

Российских гособлигаций;

Российских и иностранных облигаций, если их эмитент имеет кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ, а бумаги размещены по российскому праву, праву Великобритании, одной из стран-членов ЕС или ЕАЭС, с которыми у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Исключением являются инвестиционные или структурные облигации;

Паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов, а также паи закрытых ПИФов, не ограниченных в обороте.



Все остальные типы ценных бумаг неквалифицированный инвестор сможет купить при соблюдении двух требований: они не предназначены для квалифицированных инвесторов, и он хотя бы раз покупал их в течение двух лет до подачи заявки.

С 2023 года неквалифицированные инвесторы смогут покупать инвестиционные и структурные облигации, если их доходность — не ниже две третьи ключевой ставки ЦБ (по данным на 27 декабря, 2,83%), говорится в проекте.