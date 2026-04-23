Полина Лааксо
Офтоп

«Мальчик знает, и я знаю, бабка знает путь. Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть»: Дуров выложил нейротрек «Свой живой интернет» под псевдонимом Дурикович

Он посвящён цифровому сопротивлению.

  • «В 1990-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов», — написал Павел Дуров в своём русскоязычном канале
  • В «Своём живом интернете» — пока что единственном треке, выпущенном под псевдонимом Дурикович, — поётся о том, как народ сплачивается, чтобы противостоять заграждениям «седых вверху» с их «бумажными страхами».

Текст песни «Свой живой интернет»

Куплет

Там, где резали вход,

Мы нашли свой обход.

У подъезда у нас

Говорят про VPN.

Малый, бабка, сосед,

Все теперь не боятся.

Если режут им свет,

Значит, будем пробиваться.

Бридж

Пусть бумажный их страх —

На замки, на засовы.

У народа в руках

Тонкий мост через слово.

Припев

Мы пройдём, мы пройдём

Через каждый запрет.

Мы найдём, мы найдём

Свой живой интернет.

Мальчик знает, и я знаю.

Бабка знает путь.

Нас не выключить навечно,

Нас уже не повернуть.

Куплет

Инженер у окна

Настраивает друзьям...

У него вся страна

по знакомым адресам.

Кто-то шепчет: «Держись!»

Кто-то шлёт свой прокси.

И упрямая жизнь

Не сдаётся на гвозди.

Бридж

Пусть седые вверху

Смотрят в прошлое строго.

Умный город в снегу

Уже выбрал дорогу.

Припев

Мы пройдём, мы пройдём

Через каждый запрет.

Мы найдём, мы найдём

Свой живой интернет.

Мальчик знает, и я знаю.

Бабка знает путь.

Нас не выключить навечно,

Нас уже не повернуть.

Куплет

Им бы тише сидеть,

Да хранить свои кресла.

Только время не спеть

Под чужие оркестры.

И пока мы живём,

Будет память сильнее.

Новый день за окном

С каждым разом смелее.

Припев

Мы пройдём, мы пройдём

Через каждый запрет.

Мы найдём, мы найдём

Свой живой интернет.

Мальчик знает, и я знаю.

Бабка знает путь.

Нас не выключить навечно,

Нас уже не повернуть.

Мы пройдём, мы пройдём

И останемся тут.

