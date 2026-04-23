Он посвящён цифровому сопротивлению.«В 1990-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов», — написал Павел Дуров в своём русскоязычном каналеВ «Своём живом интернете» — пока что единственном треке, выпущенном под псевдонимом Дурикович, — поётся о том, как народ сплачивается, чтобы противостоять заграждениям «седых вверху» с их «бумажными страхами».Работу Telegram в России ограничивают с лета 2025 года. В марте 2026-го РБК со ссылкой на анонимные источники сообщило, что власти рассматривают возможность полностью заблокировать Telegram в первых числах апреля.Официальных заявлений не было, но опрошенные «Фонтанкой» эксперты говорили, что регулятор ужесточил способы борьбы с обходами — например, начал выявлять прокси по «цифровым отпечаткам TLS».4 апреля Павел Дуров объявил, что «цифровое сопротивление» возвращается и Telegram будет сильнее маскировать трафик в России, а 11 апреля призвал россиян обновить приложение, «чтобы оставаться на связи».Текст песни «Свой живой интернет»КуплетТам, где резали вход, Мы нашли свой обход.У подъезда у нас Говорят про VPN.Малый, бабка, сосед,Все теперь не боятся.Если режут им свет, Значит, будем пробиваться.БриджПусть бумажный их страх —На замки, на засовы.У народа в руках Тонкий мост через слово.ПрипевМы пройдём, мы пройдёмЧерез каждый запрет.Мы найдём, мы найдём Свой живой интернет. Мальчик знает, и я знаю. Бабка знает путь.Нас не выключить навечно,Нас уже не повернуть.КуплетИнженер у окна Настраивает друзьям...У него вся страна по знакомым адресам.Кто-то шепчет: «Держись!» Кто-то шлёт свой прокси.И упрямая жизнь Не сдаётся на гвозди.БриджПусть седые вверху Смотрят в прошлое строго. Умный город в снегуУже выбрал дорогу.ПрипевМы пройдём, мы пройдём Через каждый запрет. Мы найдём, мы найдём Свой живой интернет.Мальчик знает, и я знаю. Бабка знает путь.Нас не выключить навечно, Нас уже не повернуть.КуплетИм бы тише сидеть, Да хранить свои кресла.Только время не спеть Под чужие оркестры. И пока мы живём, Будет память сильнее.Новый день за окномС каждым разом смелее.ПрипевМы пройдём, мы пройдёмЧерез каждый запрет.Мы найдём, мы найдёмСвой живой интернет.Мальчик знает, и я знаю.Бабка знает путь.Нас не выключить навечно,Нас уже не повернуть.Мы пройдём, мы пройдёмИ останемся тут.