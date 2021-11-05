Кооператив «Чёрный» расписал себестоимость маленького капучино в кофейне за 260 рублей Статьи редакции
Больше всего уходит на кофе, работу бариста и налоги.
Кооператив «Чёрный» прокомментировал в Instagram мнение о том, что кофе — продукт с большой наценкой. И на своём примере показал себестоимость капучино.
- Кофе — 22,95 рубля. На эспрессо вместе со списаниями уходит 17 гр. Стоимость 1 кг кофе — около 1350 рублей.
- Вода — 1 рубль. Водопроводная вода проходит систему фильтрации, которую надо регулярно обновлять.
- Молоко — 15,3 рубля. Литр молока стоит 68,89 рубля. Если считать 200 гр молока на капучино, стоимость 13,7 рубля. Кооператив считает реальный расход молока.
- Стаканчик — 8,3 рубля. «Чёрный» использует простые стаканы с крышками. Поделили все используемые за месяц стаканы на все проданные напитки с собой.⠀
- Эквайринг — 5,95 рубля. Почти 100% заказов оплачивают картой. «Чёрный» платит 2,29% комиссии с каждого проданного капучино.⠀
- Расходники — 3,64 рубля. Сюда входят салфетки, моющие средства и прочее. Траты кофейни за октябрь — 116 707 рублей.⠀
- Амортизация оборудования — 1,29 рубля. Кооператив использует машину Slayer, кофемолки Nuova Simonelli и Mazzer. Показатель посчитал так: разделил 2 477 200 рублей на 60 месяцев и на количество продаж в месяц.⠀
- Аренда — 12,73 рубля. Стоимость аренды в месяц — 408 тысяч рублей.⠀
- Комуслуги — 1,56 рубля. Сюда входит плата за электричество, воду и прочее — около 50 тысяч рублей в месяц.⠀
- Налоги с выручки — 15,6 рубля. Капучино стоит 260 рубля, с каждой чашки 6% налогов.⠀
- Работа бариста — 23,36 рубля. Ежедневный поток кофейни 300-350 человек, работают 11 бариста 8-часовой рабочий день, есть выходные, больничные и отпуска. Зарплаты с налогами — 748 572 рублей.⠀
- Работа офиса — 11,44 рубля. «Если бы наша кофейня была единственным направлением, то на управляющего, бухгалтерию, административные дела и SMM расход вышел бы в 366 479 рублей в месяц».⠀
- Административные расходы — 1,97 рубля. Сюда входит плата за интернет, охрану, вывоз мусора, смену ковриков, дезинсекцию и другое. Последний расход: 63 017 рубля.⠀
- Техобслуживание — 0,94 рубля. В месяц уходит около 30 тысяч рублей на мелкий ремонт.
- Итого — себестоимость маленького капучино 126,03 рубля.
Явно не указаны расходы на покрытие кредитов на который был открыт бизнес. К тому же кофейня не тот вариант где можно ждать долговременное окупаемость. За 5 лет ситуация может измениться так что все придется свернуть. В итоге вложенные деньги надо отбивать. Вот и получаем наценку в 2 раза, из которых реальных доход выйдет грубо говоря 30%.
Мне кажется, им предъявили, что у них наценка х10 условно, а они показали, что всего х2. Просто чтобы люди, их обвиняющие, видели приближенную реальную стоимость.
Это много, да. Хотя вай нот. Но не х10, как говорят многие таксисты-бизнесмены (мне реально таксист затирал, что себестоимость стаканчика с капучем 17-20 рублей)
бл*... После слов слов
```Стаканчик — 8,3 рубля. «Чёрный» использует простые стаканы с крышками. Поделили все используемые за месяц стаканы на все проданные напитки с собой.⠀```
читать не надо
У вас чё, нет прайса: по какой цене вы покупаете стаканчики? Чё за идиотизм - считать стоимость, относительно количества проданных стаканчиков?
причем тут средняя температура по больнице?
Экономика именно так и считается. Если вам нужно посчитать затраты на единицу товара, то берутся расходы из учета и делятся на количество.
Потому что может цена походу меняться, какие-то расходы на доставку и т.п. Или куда по вашему нужно отнести эти все факторы? Выкинуть из расчета? А какую цену поставки стаканов брать? Этого месяца, прошлого? От Ашота стаканы или от Арсена?
Вы отрицаете бухучет, экономический анализ и предлагаете считать на коленке? Зачем?
И меня поражает что вам еще и плюсы ставят. Что-то не похоже это на ресурс про бизнес...
Дружище, расходы из учёта на количество может делить только тетя Клава из бухгалтерии. И экономисты-теоретики... Собственник бизнеса должен понимать, из чего складываются эти расходы. И если смена поставщика вызывает какое-либо изменение себестоимости от расчетной- то это фуфло, а не организация бизнеса.
кофейня пытается форс-мажор (в их случае: ситуацию, когда кто-то в схеме обосрался) засунуть в среднестатистическую. Если у вас так случилось, что вместо того, чтобы купить стаканчики по 6 рублей - вы часть стаканов почему-то купили за 20 рублей, то почему вы посчитали среднеарифметическую? Извольте заплатить из своего кармана, а не вешайте это на покупателя. Обосрался именно ты, а не кто-то, что заранее не подумал о том, где брать стаканы за +- те же деньги, а не в 3 раза дороже.
слушай, я не спорю, что твоё мнение по расчётом верно, но здесь вопрос в другом: использовано это не там, где надо. Они действительно считают среднюю температуру по больнице. Там вообще ничего не должно быть среднего, потому что мы считаем себестоимость. Я приведу пример. Так случилось, что друг владельца компании решил просто так подарить 100 тыс стаканчиков, потому что его завод по производству закрылся. Значит ли это то, что мы можем сейчас учитывать эти 100 тыс стаканов при подсчёте себестоимости? Выходит, что 1 стаканчик у нас стоит 2 рубля (с учётом купленных уже стаканов). Разумеется нет. Вот в чём доёб.
И это правильно. Нехуй усложнять там, где это не нужно.
А нужно только в одном месте - юнит экономика
Вот когда будут считать рентабельность лавандового рафа или блядского флет уайт, тогда и будут пихать туда цену стаканчика по прайсу, а еще и перерасход стаканчиков (на 1 стакан кофе нужно больше 1 бумажного стаканчика в целом)
А когда ты говоришь с пользователем, ему эти блядства с прайсом на стаканчики на 3 страницы не нужны. Достаточно знать, что в среднем это 8,3 рубля
Метро - это уже мелкооптовая поставка, эта цена если вы берете 1000 стаканчиков грубо говоря. Ее я взял потому что мелкие кофейни там и закупаются, и это легкий вариант увидеть мелкооптовую цену.
И я не очень понимаю, с чего вы взяли что цены на мелкий опт и крупный опт кардинально отличаются.... Никогда между ними не бывает разницы более чем на %, ну десятки процентов.
Полная лажа. Какие 120+ рублей. За уши притянутые суммы от эквайринга до обслуживания. Лишь бы увеличить себестоимость, можно было заложить риски на землетрясение.
Себестоимость от проходимости будет скакать, по этим цифрам там проходимости почти нет
Кофе за 1350 будут продавать только те, кто не умеют вести бизнес или работают в премиум-сегменте. Есть много аналогов дешевле и не хуже.
У нас 3 Кофемашины стоит работают идеально, какие 30 тысяч месяц, ТО 8 тысяч на год, плюс тысяча в месяц, ни разу не подвели
Эквайринг давно можно обсуждать на уровне 1.6%, все идут на встречу, у нас, вообще, 1.2%
Это, какая-то, блин, лажа ред.
Кофе за 135 рублей 100 граммов. Ну хз, я бы дешевле не стал брать, но это субъективно. Опять же - у вас бургеры. Вот вы и не тратите на кофе большие суммы. В черном они постоянно исследуют, могут закупать что-то новое, экспериментировать.
Эквайринг зависит от многих факторов и банков. Может быть у вас регион другой, банк другой, кредит в этом банке, оборот другой. Оставил заявку на эквайринг в сбере только что с примерными оборотами кооператива: 2% дали.
Бизнес с рентабельностью 100% ну это слишком же, не?
Возьмём мою сферу - работаю в грузоперевозках, несмотря на огромное количество специфических «лишних» ртов вроде своры бухгалтеров, коммерсантов, службы безопасности, маржа в 20% грязными (без учёта того, что ещё НДС должен вернуться и исключая риски) это уже дофига.
А тут 100% на кофе. Ну офигеть, чо.
32050 посетителей в месяц. Значит дверь открывали и закрывали за месяц минимум 32054 раза. Надо включить в стоимость амортизацию дверных петель.
А сколько мусора, один стаканчик занимает объемом 0,001м3. А мусорный бак вмещает 0,5м3. Так эти посетители накидают 32м3 мусора, что означает вызвать мусорную машину за месяц 64 раза. Чтоб не плодить антисанитарию, придется раскошелиться на ежедневную двойную мусоровозку
Что за хрень?
Работа бариста — 23,36 рубля. Ежедневный поток кофейни 300-350 человек, работают 11 бариста 8-часовой рабочий день,
ОК, предположим, что 10 работают (1 в отпуске). 10*8/350 = 0,22, Одна чашка кофе за несколько часов. Трындец эффективность...
Литр молока 68 рублей? В Мяснове на десятку дешевле стоит жирное _пастеризованное_, которое очень хорошо взбивается. И это - в розницу.
200 гр. молока на маленький капуччино? Учитывая, что оно взбивается в 2-2,5 раза? У них "маленький" - это поллитра? Непохоже.
С эквайрингом тоже полная дичь.
Прочие данные анализировать не стал. Ибо уже ясно: "блин, мы задираем в 10 концов, но поймите нас..."
По некоторым позициям себестоимость кажется несколько завышенной. 1300 рублей за кг кофе - цена в розницу хороших зёрен со свежей обжаркой, при ваших объёмах не должно составить труда найти подходящее качественное зерно в районе рубля/грамм. Молоко - тоже самое. Пармалат, брянский молочный комбинат (на чём там ещё нынче любят готовить в кофейнях), зачастую, в рознице стоят по 65 рублей (у вас - 69) за литр. Ищите поставщиков. 8 рублей за самый простой стаканчик с крышкой - это дорого. У нас в Москве можно найти хорошие варианты за 4 рубля, спокойно. Ну и не очень понятно, почему вы все административные расходы, зарплату барист и т.д. и т.п. списываете на одно лишь капучино (если я правильно понял), как будто ничего другого у вас там не продаётся.
Автору бы подучить управленческий учет и микроэкономику, не все корректно в расчетах.
По поводу маржи - понимаю, в принципе, возмущение людей, но чего вы хотели? Локдауны вводят, общепит и кофейни страдают, рынок становится чересчур рисковым, а за риском всегда следует сверхдоходность.
Если бы локдаунов не было и рынок был более предсказуемым, маржинальность этой кофейни едва превышала бы 5-10%. Но конкуренты не появляются, ибо слишком большой риск потерять деньги.
Правительство - главная причина ваших больших трат на кофе :) И не только на него.
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