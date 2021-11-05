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Еда
Маша Цепелева

Кооператив «Чёрный» расписал себестоимость маленького капучино в кофейне за 260 рублей Статьи редакции

Больше всего уходит на кофе, работу бариста и налоги.

Кооператив «Чёрный» прокомментировал в Instagram мнение о том, что кофе — продукт с большой наценкой. И на своём примере показал себестоимость капучино.

  • Кофе — 22,95 рубля. На эспрессо вместе со списаниями уходит 17 гр. Стоимость 1 кг кофе — около 1350 рублей.
  • Вода — 1 рубль. Водопроводная вода проходит систему фильтрации, которую надо регулярно обновлять.
  • Молоко — 15,3 рубля. Литр молока стоит 68,89 рубля. Если считать 200 гр молока на капучино, стоимость 13,7 рубля. Кооператив считает реальный расход молока.
  • Стаканчик — 8,3 рубля. «Чёрный» использует простые стаканы с крышками. Поделили все используемые за месяц стаканы на все проданные напитки с собой.⠀
  • Эквайринг — 5,95 рубля. Почти 100% заказов оплачивают картой. «Чёрный» платит 2,29% комиссии с каждого проданного капучино.⠀
  • Расходники — 3,64 рубля. Сюда входят салфетки, моющие средства и прочее. Траты кофейни за октябрь — 116 707 рублей.⠀
  • Амортизация оборудования — 1,29 рубля. Кооператив использует машину Slayer, кофемолки Nuova Simonelli и Mazzer. Показатель посчитал так: разделил 2 477 200 рублей на 60 месяцев и на количество продаж в месяц.⠀
  • Аренда — 12,73 рубля. Стоимость аренды в месяц — 408 тысяч рублей.⠀
  • Комуслуги — 1,56 рубля. Сюда входит плата за электричество, воду и прочее — около 50 тысяч рублей в месяц.⠀
  • Налоги с выручки — 15,6 рубля. Капучино стоит 260 рубля, с каждой чашки 6% налогов.⠀
  • Работа бариста — 23,36 рубля. Ежедневный поток кофейни 300-350 человек, работают 11 бариста 8-часовой рабочий день, есть выходные, больничные и отпуска. Зарплаты с налогами — 748 572 рублей.⠀
  • Работа офиса — 11,44 рубля. «Если бы наша кофейня была единственным направлением, то на управляющего, бухгалтерию, административные дела и SMM расход вышел бы в 366 479 рублей в месяц».⠀
  • Административные расходы — 1,97 рубля. Сюда входит плата за интернет, охрану, вывоз мусора, смену ковриков, дезинсекцию и другое. Последний расход: 63 017 рубля.⠀
  • Техобслуживание — 0,94 рубля. В месяц уходит около 30 тысяч рублей на мелкий ремонт.
  • Итого — себестоимость маленького капучино 126,03 рубля.
«Кооператив Чёрный»

#кофе #кофейни

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15
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68 комментариев
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Сидор

То есть наценка в 100% – это не прибыльный бизнес??
"Черный" что-то в последнее время все чаще падает лицом в лужу неудачного пиара

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21
Madegghead

не наценка, а рентабельность.
Это не совсем себестоимость, то что он насчитал.
Мне кажется он хрень посчитал. Не верится что есть бизнес с 100% рентабельностью.

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7
Сидор

Вы правы - это рентабельность.

Почему не верится? Кофейный бизнес плюс-минус всегда такой (при правильных настройках). Только аренда у него маловато получилась.

Ответить
2
Валентин Ахмедов

Вас сбили с правильного мнения,
106,3% в этом случае наценка (260-126,03)/126,03, а вот рентабельность
(260-126,03)/260 =51,53%. В любом случае показатель дико огромный...
в попытке опровергнуть, получилось доказать, что ценник за кофе просто КОНЬ

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6
Madegghead

наценка - это разница между ценой покупки и продажи. Ее вообще нельзя в данном случае применять.
Рентабельность не всегда считают к выручке )) Видов рентабельности десятки.

Ответить
0
Птиц

Вообще-то делится прибыль на себестоимость и умножается на 100%.

Ответить
0
Валентин Ахмедов

формально его можно придумать (бизнес со 100% рентабельностью), просто у вас не должно быть расходов.

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1
Дмитрий Тихомиров

Госконтракты помниться 30% в месяц приносили, риски правда могут разом прибыль за 10 лет убить, а могут и нет

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0
badResistor

Явно не указаны расходы на покрытие кредитов на который был открыт бизнес. К тому же кофейня не тот вариант где можно ждать долговременное окупаемость. За 5 лет ситуация может измениться так что все придется свернуть. В итоге вложенные деньги надо отбивать. Вот и получаем наценку в 2 раза, из которых реальных доход выйдет грубо говоря 30%.

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0
Сидор

Кофейню они открывали на деньги клиентов. Также они собирали деньги от клиентов на обустройство обжарочного цеха , если я правильно помню.
Не знаю, какие плюшки давали клиентам за такое участие в финансах, но процентов они точно не платили

Ответить
1
badResistor

Если заем не гасят то оправданий в 2х наценке тогда не вижу.

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0
Александр Богданов

Мне кажется, им предъявили, что у них наценка х10 условно, а они показали, что всего х2. Просто чтобы люди, их обвиняющие, видели приближенную реальную стоимость.

Это много, да. Хотя вай нот. Но не х10, как говорят многие таксисты-бизнесмены (мне реально таксист затирал, что себестоимость стаканчика с капучем 17-20 рублей)

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0
Кирилл Манн

думаю предложить им схему займа: я им деньги, а они мне через месяц 150% прибыли. Пускай оставшиеся 50% оставят себе, я не жадный

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–1
Сидор

Черный и так живет на пожертвования (по модному - краундфандинг). Для них это беспроцентные займы.
Ваша схема им не подойдет )))

Ответить
0
Кирилл Манн

бл*... После слов слов
```Стаканчик — 8,3 рубля. «Чёрный» использует простые стаканы с крышками. Поделили все используемые за месяц стаканы на все проданные напитки с собой.⠀```
читать не надо
У вас чё, нет прайса: по какой цене вы покупаете стаканчики? Чё за идиотизм - считать стоимость, относительно количества проданных стаканчиков?

Ответить
18
Uuno Turhopuru

Это с доставкой каждого стакана на лимузине в сопровождении дам из экскорт-сервиса...:-) Сам стаканчик 2 р. и крышка 1.2 р.

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2
Madegghead

вообще это правильно. Взять расходы на упаковку и поделить на продажи. Так и считают экономисты.

Ответить
0
Uuno Turhopuru

Да, да.. Это как средняя температура по больнице.

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2
Madegghead

причем тут средняя температура по больнице?
Экономика именно так и считается. Если вам нужно посчитать затраты на единицу товара, то берутся расходы из учета и делятся на количество.
Потому что может цена походу меняться, какие-то расходы на доставку и т.п. Или куда по вашему нужно отнести эти все факторы? Выкинуть из расчета? А какую цену поставки стаканов брать? Этого месяца, прошлого? От Ашота стаканы или от Арсена?
Вы отрицаете бухучет, экономический анализ и предлагаете считать на коленке? Зачем?
И меня поражает что вам еще и плюсы ставят. Что-то не похоже это на ресурс про бизнес...

Ответить
2
Uuno Turhopuru

Дружище, расходы из учёта на количество может делить только тетя Клава из бухгалтерии. И экономисты-теоретики... Собственник бизнеса должен понимать, из чего складываются эти расходы. И если смена поставщика вызывает какое-либо изменение себестоимости от расчетной- то это фуфло, а не организация бизнеса.

Ответить
1
Кирилл Манн

кофейня пытается форс-мажор (в их случае: ситуацию, когда кто-то в схеме обосрался) засунуть в среднестатистическую. Если у вас так случилось, что вместо того, чтобы купить стаканчики по 6 рублей - вы часть стаканов почему-то купили за 20 рублей, то почему вы посчитали среднеарифметическую? Извольте заплатить из своего кармана, а не вешайте это на покупателя. Обосрался именно ты, а не кто-то, что заранее не подумал о том, где брать стаканы за +- те же деньги, а не в 3 раза дороже.

Ответить
–3
Madegghead

Понятно, школьник. Вопросов более не имею.
То что твой стартовый глупый коммент заплюсован говорит о площадке очень много... Людей имеющих отношение к бизнесу тут нет.

Ответить
3
Кирилл Манн

слушай, я не спорю, что твоё мнение по расчётом верно, но здесь вопрос в другом: использовано это не там, где надо. Они действительно считают среднюю температуру по больнице. Там вообще ничего не должно быть среднего, потому что мы считаем себестоимость. Я приведу пример. Так случилось, что друг владельца компании решил просто так подарить 100 тыс стаканчиков, потому что его завод по производству закрылся. Значит ли это то, что мы можем сейчас учитывать эти 100 тыс стаканов при подсчёте себестоимости? Выходит, что 1 стаканчик у нас стоит 2 рубля (с учётом купленных уже стаканов). Разумеется нет. Вот в чём доёб.

Ответить
0
Кирилл Манн

давай тогда поставим на кассу дцпешника, который 90% стаканов с кофе доносить до клиента не будет и скажем, что себестоимость кофе у нас 1400 рублей. Тоже правильно будет?

Ответить
0
Евгений Лазарев

А что, не правильно?
В данном конкретном месяце она будет именно такая 🤷

Ответить
1
Uuno Turhopuru

А если бариста жопой раздавил 100 стаканчиков, то в этот конкретный месяц она будет третья. Речь о том, на какая расчетная себестоимость была, когда планировали бизнес, и почему она сейчас 8 рублей, когда везде эти стаканчики по 4.

Ответить
1
Артём А.

И это правильно. Нехуй усложнять там, где это не нужно.
А нужно только в одном месте - юнит экономика
Вот когда будут считать рентабельность лавандового рафа или блядского флет уайт, тогда и будут пихать туда цену стаканчика по прайсу, а еще и перерасход стаканчиков (на 1 стакан кофе нужно больше 1 бумажного стаканчика в целом)
А когда ты говоришь с пользователем, ему эти блядства с прайсом на стаканчики на 3 страницы не нужны. Достаточно знать, что в среднем это 8,3 рубля

Ответить
0
EpiSH

Так может у них не один поставщик стаканчиков? Или в течении месяца базовые цены менялись? Или от объема партии оптовая цена зависит?

Ответить
1
Александр Богданов

У них же могут быть принты на стаканчиках, разные размеры стаканчиков, разные поставщики. Не?

Ответить
1
Anna Petrova

Стаканчик по договору обязаны покупать в одном месте. И нигде больше. И по той цене, которая указана. А то что обычная цена 0.80 рубля - это пофиг

Ответить
0
Madegghead

да задрали вы со своими фантазиями.
Посмотрите цены в Метро на стаканчики, у кофеен часто стаканы именно оттуда.
Стаканчик стоит 4 рубля, плюс крышка 1.5 Примерно так

Ответить
2
Саша Антипов

Это за единицу при покупке 100 шт.? А если купим например 100000 шт. цена то поменяется?

Ответить
0
Madegghead

поменяется, но не кратно. Крупно-оптовые цены по таким товарам ниже на десятки процентов, но не в разы.

Ответить
0
Кирилл Манн

а какого лешего ты купил 100 штук? ты блядь крупная кофейня или Арсэн? Покупай по 1 штуке за 100 рублей - чё нет?

Ответить
–2
Madegghead

Метро - это уже мелкооптовая поставка, эта цена если вы берете 1000 стаканчиков грубо говоря. Ее я взял потому что мелкие кофейни там и закупаются, и это легкий вариант увидеть мелкооптовую цену.
И я не очень понимаю, с чего вы взяли что цены на мелкий опт и крупный опт кардинально отличаются.... Никогда между ними не бывает разницы более чем на %, ну десятки процентов.

Ответить
0
Anna Petrova

Плюс крышка, палочка, трубочка, салфетки, сахар один, сахар другой.
Так да, получается ещё дороже.
Но у вас написано "стаканчик".

Ответить
0
Evgeniy Serdyuk

Полная лажа. Какие 120+ рублей. За уши притянутые суммы от эквайринга до обслуживания. Лишь бы увеличить себестоимость, можно было заложить риски на землетрясение.

Себестоимость от проходимости будет скакать, по этим цифрам там проходимости почти нет

Кофе за 1350 будут продавать только те, кто не умеют вести бизнес или работают в премиум-сегменте. Есть много аналогов дешевле и не хуже.

У нас 3 Кофемашины стоит работают идеально, какие 30 тысяч месяц, ТО 8 тысяч на год, плюс тысяча в месяц, ни разу не подвели

Эквайринг давно можно обсуждать на уровне 1.6%, все идут на встречу, у нас, вообще, 1.2%

Это, какая-то, блин, лажа ред.

Ответить
12
Свинья Туфи

Так будьте любезны, дайте вашу раскладку по этим же позициям с ценой реализации. Будет любопытно сравнить.

Ответить
1
Сидор

Напишите, что у вас кофейня.

Ответить
0
Evgeniy Serdyuk

У нас сеть бургерных в Москве, в некоторых можно поставить кофемашину

Ответить
0
Александр Богданов

Условно у вас кофемашина одной категории, так как вы бургерная и ваше направление не кофе. У них кофемашина другая, так как они кофейня и там другие тачки стоят. Отсюда и разное ТО на них.

Ответить
0
Evgeniy Serdyuk

Но сварят они одинаково, выглядят красиво, больше ничего не надо клиенту, который любит глазами и смотрит на цену. Люди пьют бадягу в кофикс и тд и снова идут, потому что дёшево, цена им стала в приоритете, в качестве кофе они себе дают поблажку

Ответить
–1
Sandro Tabagua

Это абсолютно разные категории людей.
Люди которые пьют кофе в спешалти кофейнях, не пьют кофе из бургерных.

Ответить
0
Александр Богданов

Кофе за 135 рублей 100 граммов. Ну хз, я бы дешевле не стал брать, но это субъективно. Опять же - у вас бургеры. Вот вы и не тратите на кофе большие суммы. В черном они постоянно исследуют, могут закупать что-то новое, экспериментировать.

Эквайринг зависит от многих факторов и банков. Может быть у вас регион другой, банк другой, кредит в этом банке, оборот другой. Оставил заявку на эквайринг в сбере только что с примерными оборотами кооператива: 2% дали.

Ответить
0
Evgeniy Serdyuk

Я на зёрнах за 700 и одном молоке, про которое никто не знает, сделаю кофе которое будет на уровне с любым дорогим рестораном или кофейней, которая сама себе и жарит и варит. И возврат будет не меньше, а зерна будут стоить почти дешевле в 2 раза

Ответить
0
Игорь Чернов

Страны советов больше нет, а советчики никуда не делись. Любая работа кажется лёгкой, пока не попробуешь сделать её сам. Вполне адекватная математика.

Ответить
–2
Сидор

Кто спорит с математикой?
Мы спорим с утверждением , что кофейня Кооператив Черный – малорентабильный бизнес, которое продвигает сам Кооператив Черный.

Ответить
3
Артур Востоков

Бизнес с рентабельностью 100% ну это слишком же, не?
Возьмём мою сферу - работаю в грузоперевозках, несмотря на огромное количество специфических «лишних» ртов вроде своры бухгалтеров, коммерсантов, службы безопасности, маржа в 20% грязными (без учёта того, что ещё НДС должен вернуться и исключая риски) это уже дофига.
А тут 100% на кофе. Ну офигеть, чо.

Ответить
2
Антон Штадлер

Если бы стаканчик стоил 160 р, то да. Куда уходит ещё 100?

Ответить
1
Valeryi Ozarnichuk

Наценка в два раза. Мало где можно позволить такую наценку.

Зачем бариста на кофемашины? Там две кнопки нажать.

Ответить
0
Сидор

Может потому что "машина в две кнопки" не стоят в приличных кофейнях?

Ответить
2
Даниил Колбунов

Ну три

Ответить
0
Дмитрий Сурсин

Ты где то тут видишь кнопки?

Ответить
4
Сидор

Вы попробуйте три кнопки нажать на кофемашине в том же Черном или Аэроплане, если найдете эти самые кнопки. Потом расскажите.

Ответить
1
Anton Z.

покупайте кофемашины домой и в офисы, окупается мгновенно

прям можно на билборды для Phillips или Delonghi завтра по всей стране ред.

Ответить
1
Anna Petrova

Как пост - отлично написано!
Как расчёт - всё по уму, но совершенно бестолково.
А про борьбу, вспыхнувшую в каментах насчёт стаканчиков:

Ответить
1
Mesye Sharl-Maximilyen

Где стоимость ремонта и прочего оборудования, типа стоек? Чтобы продавать стакан по 200 рублей кофейня должна сделать даже в подготовленном помещении ремонт.

Ответить
0
егор

Аренда 408к. На чашку кофе падает по расчетам 12,73.
Итого продавая ТОЛЬКО один вид стаканчиков кофе - 32050 чашек в месяц.
32050 чашек это 545кг кофе, 6410 литров молока и 842 кубометра воды (при стоимости куба 39 рублей).

Можно считать бесконечно.

Ответить
0
егор

32050 посетителей в месяц. Значит дверь открывали и закрывали за месяц минимум 32054 раза. Надо включить в стоимость амортизацию дверных петель.

А сколько мусора, один стаканчик занимает объемом 0,001м3. А мусорный бак вмещает 0,5м3. Так эти посетители накидают 32м3 мусора, что означает вызвать мусорную машину за месяц 64 раза. Чтоб не плодить антисанитарию, придется раскошелиться на ежедневную двойную мусоровозку

Ответить
0
Ilya Novoselya

Что-то дороговато, попробуйте эквайринг через QR код. Там вроде до 0.5% можно договориться. Сразу сэкономите 1.7%

Ответить
0
Isuzu Dzanarnoghno

Что за хрень?
Работа бариста — 23,36 рубля. Ежедневный поток кофейни 300-350 человек, работают 11 бариста 8-часовой рабочий день,

ОК, предположим, что 10 работают (1 в отпуске). 10*8/350 = 0,22, Одна чашка кофе за несколько часов. Трындец эффективность...

Литр молока 68 рублей? В Мяснове на десятку дешевле стоит жирное _пастеризованное_, которое очень хорошо взбивается. И это - в розницу.

200 гр. молока на маленький капуччино? Учитывая, что оно взбивается в 2-2,5 раза? У них "маленький" - это поллитра? Непохоже.

С эквайрингом тоже полная дичь.

Прочие данные анализировать не стал. Ибо уже ясно: "блин, мы задираем в 10 концов, но поймите нас..."

Ответить
0
Isuzu Dzanarnoghno

Да, кстати. Кофейни - действительно сложный бизнес.
Но вот аргументировать ценник ТАК - не уважать читателей.

Ответить
0
Тим Пазухин

они только одно капучино продают что все расходы на него списали? если нормально считать, то получится рублей на 80 меньше

Ответить
0
Security Personal

они кофе переводят потом на выходе спам выдают в смартфон загаживают эти рукоделы онольные

Ответить
0
Security Personal

потому что стаканчики надо покупать в мешках

Ответить
0
Andrew Lobachev

По некоторым позициям себестоимость кажется несколько завышенной. 1300 рублей за кг кофе - цена в розницу хороших зёрен со свежей обжаркой, при ваших объёмах не должно составить труда найти подходящее качественное зерно в районе рубля/грамм. Молоко - тоже самое. Пармалат, брянский молочный комбинат (на чём там ещё нынче любят готовить в кофейнях), зачастую, в рознице стоят по 65 рублей (у вас - 69) за литр. Ищите поставщиков. 8 рублей за самый простой стаканчик с крышкой - это дорого. У нас в Москве можно найти хорошие варианты за 4 рубля, спокойно. Ну и не очень понятно, почему вы все административные расходы, зарплату барист и т.д. и т.п. списываете на одно лишь капучино (если я правильно понял), как будто ничего другого у вас там не продаётся.

Ответить
0
Security Personal

тогда курица должна 10 000 стоить

Ответить
0
Костя Строевский

Автору бы подучить управленческий учет и микроэкономику, не все корректно в расчетах.

По поводу маржи - понимаю, в принципе, возмущение людей, но чего вы хотели? Локдауны вводят, общепит и кофейни страдают, рынок становится чересчур рисковым, а за риском всегда следует сверхдоходность.

Если бы локдаунов не было и рынок был более предсказуемым, маржинальность этой кофейни едва превышала бы 5-10%. Но конкуренты не появляются, ибо слишком большой риск потерять деньги.

Правительство - главная причина ваших больших трат на кофе :) И не только на него.

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0
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